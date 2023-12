¿Mala jugada del canal? Este es el famoso periodista que llegó en reemplazo de Mauricio Vélez a RCN televisión

RCN televisión es uno de los canales con más amplia trayectoria en la televisión colombiana, pues se ha encargado de quedarse grabado en el corazón del público desde el noticiero hasta cada uno de los producciones de entretenimiento con los que cuenta. Como es común, los cambios son constantes entre los equipos de presentadores, sin embargo, uno de los golpes más fuertes fue precisamente la salida del presentador Mauricio Vélez de los programa ‘Mañana Express’ y ‘Buen día Colombia’, esto luego de convertirse en uno de los más queridos de la producción y recientemente RCN le dio la bienvenida al nuevo periodista que llegó para reemplazar de Vélez al canal.

Se trata del periodista, presntador y musico Yener Bedoya, quien durante varios años figuracomo presentador de ‘Red+ Noticias’ e incluso de acuerdo a su corta descripción a través de su cuenta de Instagram deja ver que también pasó por RCN televisión y ahora regresa al medio de comunicación al igual que la periodista y presentadora Carolina Araujo, quien hizo parte de ‘RTVC’ hasta hace unas cuentas semanas.

Lo cierto es que la serie de emociones por parte de los presentadores no faltaron al completar nuevamente su equipo de ‘Mañana Express’, “le damos la bienvenida a la navidad y con ella, le damos el recibimiento a dos compañeros que llegan al equipo Carolina Araujo y Yener Bedoya. Como a ellos, les deseamos también a toda nuestra comunidad los mejores deseos y un abrazo gigante de parte de todo nuestro equipo”. Asimismo, las palabras por parte de de Bedoya tampoco faltaron asegurando que este se trataba de un nuevo reto para su carrera.

Sin embargo, a pesar de la presentación oficial, las redes del programa no pasaron por alto, este hecho, sacando a flote su descontento con la salida de Mauricio Vélez, la cual fue bastante sorpresiva por su participación en ambos programas, “No era mejor mauro mil veces”, “Nada que ver la experiencia del caballero Mauricio Vélez no la tiene ninguno de los presentadores. Gran pérdida para esos programas”, “No superó la ausencia de Mauricio Vélez”.