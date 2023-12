Zahira Benavides contó cómo la estafaron cuatro veces los ‘pinchallantas’ en Bogotá

La delincuencia sigue haciendo de las suyas en la capital del país. La presentadora de televisión Zahira Benavides volvió a ser víctima de los “montallantas”, quienes se han apostado en algunas calles para estafar a las personas, dañándoles los carros intencionalmente para luego hacerles la reparación a cambio de dinero.

No es la primera vez que Zahira atraviesa por esta situación. Recientemente tuvo que detenerse para poder reparar su vehículo luego de que el neumático se averió. “Iba para hacer una grabación que tenía a las 2:00 de la tarde y a la 1:45 me pinché; Cuando pum, el de la moto: ‘Está pinchada’, y me dice que más adelante está el montallanta y yo: ‘Vea pues, ya me la volvieron a hacer”, dijo .

Contó que ese momento no pagó 300.000 pesos sino que solo dio 30.000, diciéndole al supuesto reparador que no sacara el resto de los parches que tuviera la llanta de su carro. “Van moliendo la llanta por dentro y le sacan hasta seis parches; creo que le está pasando a muchísimos ciudadanos que viven en la capital y esta ha sido la cuarta (vez)”, relató la conductora de RCN.

Mencionó que el último episodio de estafa lo vivió en la 30 con 80 de la capital, pero en esa oportunidad se olvidó del miedo y les habló fuerte, diciéndoles que los denunciaría porque forman parte de una “mafia” que se aprovecha de dicha situación de las personas para sacarles dinero. Después del reclamo, la despacharon en 10 minutos, recordó Zahira.

Benavides indicó que ya este grupo delincuencial tiene fichadas a las posibles víctimas por la gama de auto que poseen. “A los 10 minutos después de estar con el montallantas, llegó otro señor con la misma gama de carro, también pinchado con la misma situación”, narró para el programa Lo sé todo.

En redes, los usuarios expresaron que este nuevo modus operandi no es nuevo y las autoridades no toman acciones al respecto. “Hay miles de montallantas que hacen esa cochinada y la belleza de @alcaldiabogota no sanciona estos hampones”; “Y uno de los problemas a esto es que usted denuncia y no pasa nada”, escribieron los internautas.