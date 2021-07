“Sentí morirme”: una presentadora de ‘Noticias RCN’ contó el drama que vivió por automedicarse

Si no ha escuchado su testimonio, le contamos que una presentadora de Noticias RCN contó el drama que vivió por automedicarse.

Fue Zahira Benavides quien habló del tema en sus redes sociales.

A través de un video, reveló que esto comenzó hace tres meses cuando a su esposo le recomendaron tomar un medicamento, cuya función original es regular el sueño, para prevenir el coronavirus.

Zahira empezó a consumirlo y tiempo después comenzó a sentirse muy agotada, cuando ella siempre ha sido una persona muy activa. “La gente que me conoce sabe que soy un fosforito, que no me quedo quieta”.

Los síntomas fueron empeorando hasta que definitivamente su cuerpo se apagó.

De acuerdo con ella, aunque pensaba en muchas acciones a realizar, no podía hacerlas, porque su cuerpo no lo permitía. “Pasaron dos semanas en que hice estrictamente lo necesario”, confesó y agregó que: “Mi cerebro funcionaba, pero mi cuerpo no tenía fuerza ni vitalidad”.

A la par con esto, comenzó a tener problemas de tipo sicológico, pues tenía choques emocionales por sentirse así.

“Empecé a tener episodios de ansiedad y depresión porque no entendía por qué mi cuerpo no estaba funcionando y sentí que me iba a morir”.

Luego de ir al médico descubrió que tenía una intoxicación, una otitis crónica y una neuralgia, todo por consumir ese medicamento.

“Este mensaje quiero enviarlo a todos para que me tomen como ejemplo. Les pido por favor que no se automediquen. Dejemos todo en manos de los expertos y de los que conocen”, aseguró.

Además, pidió a sus seguidores que no busquen medicamentos milagrosos para el coronavirus.

“Fueron cuatro semanas en las que me sentí morir y sin tener covid, porque no me ha dado covid, pero por prevenir este virus estamos buscando otras enfermedades. Para el covid no hay absolutamente nada, solo el autocuidado”.