Roban a presentadores de RCN en Bogotá bajo esta peligrosa modalidad

En los últimos días, han crecido las denuncias relacionadas con hurtos y acciones delictivas, que algunos desadaptados cometen, mediante el uso de clavos para ‘pinchar’ los vehículos en las diferentes vías de Bogotá.

Hace poco, dos reconocidas personalidades de la televisión nacional, alegaron haber sido víctimas de una particular modalidad realizada por los ‘pinchallantas’. Los afectados fueron Zahira Benavides, una modelo y presentadora de contenido de entretenimiento en Noticias RCN y Ricardo Henao, quien se desempeña como presentador en la sección deportiva de la misma entidad mediática.

A través de redes sociales, Benavides comentó que los incidentes se registraron sobre la Avenida carrera 30, en sentido norte - sur.

“Antes de llegar al cruce para ir a Paloquemao, venía bajando por un puente y se me estalló una llanta. Al segundito tenía un montallantas ¡Qué casualidad!”, aseguró la periodista. La mujer dijo que por todos los servicios y los parches que le pusieron a los seis pinchazos que presentaban las llantas de su vehículo pagó más de $200.000. “Del susto, de los nervios, pagué esa plata y me fui asustada del lugar. Pero oh sorpresa, que esos parches no me dieron para llegar ni al noticiero”, agregó la presentadora.

La modelo y presentadora aseguró que no es la primera vez que le pasa. De hecho, ya le había sucedido otras dos veces, mientras transitaba la Avenida Boyacá

Otro de los afectados fue la estrella de los deportes de RCN, Ricardo Henao. El comentarista deportivo hace poco publicó un trino criticando la inseguridad de Bogotá, refiriéndose de manera específica a la modalidad de atraco con los pinchallantas.

”La desgracia a la que estamos sometidos los bogotanos. Estamos llenos de ratas que nos pinchan, acaban las llantas, nos atracan y nadie hace nada”.