‘Epa Colombia’ reveló si ha estado con un hombre y cómo eso afecta su parto

‘Epa Colombia’ compartió con sus seguidores un poco de su pasado íntimo, especificando si en algún momento de su vida llegó a estar en la cama con un hombre. Y no solo reveló esta información, sino que también aclaró cómo este detalle puede afectar de manera indirecta el nacimiento de su futura hija.

La empresaria de keratinas ha estado en el mundo de las redes sociales durante varios años, aprovechando esta proyección en las plataformas digitales para revelar varios detalles de su vida privada, entre ellas sus preferencias sexuales, indicando sin tapujos que es abiertamente homosexual.

En estos últimos años ha protagonizado un par de romances polémicos, siendo el primero con la futbolista Diana Celis, con quien quedó bajo unos términos no muy agradables; y su actual pareja, Karol Samantha, con quien tendrá una hija el próximo año.

Pero tal parece que Epa Colombia siempre ha tenido preferencia por las mujeres, indicando a través de una historia de Instagram que, aparentemente, nunca ha llegado a intimar con un hombre en el pasado, aprovechando para ampliar un poco más la información a propósito de una pregunta de un seguidor sobre su embarazo.

Cuando un usuario de Instagram le preguntó si va a tener un parto natural o por cesárea, Epa Colombia respondió: “amiga, yo nunca tuve relaciones con un hombre, entonces yo no puedo tener mi bebé natural, tiene que ser por cesárea”.

Epa Colombia explicó cómo puede ser su parto

En la misma historia, la colombiana aclaró que el nacimiento de su bebé será a través de una cesárea, detallando también que este procedimiento será realizado por el mismo doctor que la ayudó con la inseminación artificial.

“Me van a cortar aquí. El doctor que me hizo el procedimiento [la inseminación artificial] es el mismo que me va a hacer la cesárea”, contó la empresaria.

Además, Epa Colombia resaltó lo bien que se siente con el médico al frente de este procedimiento, indicando que le ha brindado mucha confianza, en especial siendo ella tan “miedosa”: “yo soy super miedosa, a mí no me gusta que nadie me esté mirando la vagina, solo Karol”.