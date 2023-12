Las mejores imágenes del concierto de Karol G: “hizo la mejor presentación de todo el año en Medellín”

Los fanáticos de Karol G quedaron rendidos a sus pies luego de la primera presentación en Medellín, este 1 de diciembre, en su ‘Mañana será más bonito fest’. Ls redes sociales se inundaron de fotos y videos, que registraron cómo la pasaron en el concierto.

También le puede interesar: La fan caleña de Karol G que puso en aprietos a presentadora de ‘Día a Día’ por su particular manera de vestir

“La reina de Colombia Karol G hoy hizo el mejor concierto del año”, “Lo de Karol G fue otro nivel. Tremendo show, tremenda mujer, tremenda humildad @karolg. Gracias por comenzar por Medellín esta gira”, fueron algunas de las palabras de sus seguidores en la red social X.

Esta semana la cantante mandó un sentido mensaje a todos los colombianos que la han apoyado en su carrera y que la han llevado a donde ella está hoy.

“No sé cómo explicar los que siento en este momento. Mi casa es el lugar donde empezó el sueño, las ganas, la motivación, donde dimos el primer paso. Quien soy, como me expreso y como hablo, lleva mi bandera colombiana a cada lugar al que voy. Estas últimas semanas han sido de muchos nervios y mucha ansiedad, pero cada día de estos últimos años y de este último año en especial, han sido de disciplina dura, de trabajo, de compromiso, de dar más de lo que yo misma he creído posible por mí y por ustedes y hacerlo sentir orgullosos”, manifestó ‘La Bichota’ en sus historias de Instagram.

La reina de Colombia Karol G hoy hizo el mejor concierto del año 🇨🇴 😍 pic.twitter.com/ZFNTYMFvgz — Migue :) (@Miguel_G_1_1) December 2, 2023

Gucci los paños es todo lo que está bien en la vida, Karol G es la verdadera bichota ✨ pic.twitter.com/Iozevbi9ne — Sharick Vanessa. (@sharicklazaro75) December 2, 2023