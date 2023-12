“Me causó tres fracturas”: Expareja del rapero Carpediem lo denunció por violencia doméstica

El pasado sábado 2 de diciembre se realizó en el Movistar Arena de Bogotá, la Final Internacional de la Red Bull Batalla de Gallos; evento en el que sería el representante de Colombia en la competición, ‘Carpendiem’, fue bajado a último minuto del cartel. Horas después de finalizado el evento, la expareja del ‘FreeStyler’ lo denunció públicamente, por agresión.

La ex novia de William Daniel Martín Martínez, conocida en internet como ‘Yolis’ dio a conocer en su cuenta de Instagram, un carrusel de imágenes en el que muestra su versión sobre lo sucedido; además de anexar la respectiva denuncia que realizó en Fiscalía, tras estar hospitalizada en la Clínica Colina, del norte de la capital colombiana.

“E’l me causó tres fracturas en el brazo derecho y lo denuncié por violencia doméstica. El 21 de noviembre viajé a Bogotá a encontrarme con él. El jueves 23 de noviembre lo acompañé a las 7:30 a un partido de fútbol que terminó alrededor de las 9:20, después de ahí fuimos a un lugar donde siempre que terminaban los partidos llegábamos a tomar cerveza, lugar que fue cerrado a las 11:00″.

“En compañía de amigos y familiares decidieron quedarse tomando cerveza afuera del lugar después de cerrar, cuando ya eran las 12:40 me sentía un poco indispuesta, manifestando eso reiteradas veces, pero a él no le dio mucha atención. Después de 30 minutos, me sentí un poco molesta, y le dije que nos fuéramos, pero él desde ahí empezó a ser grosero, 10 minutos después nos fuimos a casa y yo apenas llegué me metía al baño”.

“A los 2 minutos él irrumpió de manera agresiva y se metió a manotearme la cara, a culparme por querer venirme, después de decirle 5 veces que se saliera del baño y que me dejara ahí sola, se fue y yo después salí y me acosté en la cama. (...) A empujones diciéndome que me largara, que no me quería ver, a darme golpes en la cara, al verlo así llame a mi mamá y le dije que quería irme, él bajó del apartamento y a los cinco minutos subió”.

“Le envié mensajes diciéndole que ya había empacado mis cosas y cuando subió empezó a empujarme y darme golpes, entonces tomé mi celular para volver a llamar a mu mamá y él me lo quitó, y le envió mensajes diciéndole a mi mamá que todo estaba bien, le dije que ya no quería nada y él se enloqueció diciéndome que no me dejaría salir, me empujaba y me daba golpes, hasta que le dije que me diera el celular y yo dejaba mis maletas ahí”.

“Cuando me lo entregó salí corriendo a encerrarme en el baño para pedir ayuda y él antes de entrar me sometió y me rompió el brazo, retorciéndolo tanto que me causó tres fracturas, me dejo mal de salud y como estaba sola allá no tenía ayuda, me tocó correr con el brazo roto, hasta me desmayé en las escaleras y tuve que llegar corriendo a una clínica cerca”.

“Él se fue detrás e intento hacerle creer a todos que era un accidente, pero nadie creyó que la forma en cómo llegué y que mi fractura así fuera un accidente. Sufrí demasiado y me tocó trasladarme a mi ciudad; hace dos días me operaron, tomará tiempo mi recuperación, unos 6 meses”.

Fue el relato de la joven, en el que también anexó imágenes de las radiografías que le tomaron en el centro de salud; además de capturas de pantalla de los chats. Martín negó esta agresión al medio ‘El Espectador’, y las autoridades aún continúan con la investigación.

