Yina Calderón se burla de ‘WestCol’ con un polémico video y lo tilda de homosexual

Yina Calderón no se midió al momento de arremeter contra el famoso streamer colombiano, Luis Villa, mejor conocido como ‘WestCol’, burlándose de él con un video en donde termina vistiéndose como él, tildándolo de homosexual y misógino en el proceso a propósito de unos presuntos comentarios negativos que había hecho en su contra.

La empresaria de fajas suele llamar la atención en las redes sociales a propósito de ciertos mensajes que decide compartir con sus fans, en donde termina expresándose de manera negativa respecto a algunas figuras del mundo del entretenimiento colombiano, en especial contra aquellos que no son de su agrado.

Y entre ese grupo figura WestCol, quien en varias ocasiones ha mencionado en sus historias para expresar que en efecto le cae mal y que lo considera una persona odiosa. Por su parte, el streamer también se ha pronunciado en contra de la DJ en contadas ocasiones.

Pero tal parece que, en una reciente transmisión, Villa realizó un comentario negativo en su contra, algo que varios de sus seguidores no dudaron en señalarle a través de mensajes directos.

A propósito de esto, Yina Calderón decidió tomar cartas en el asunto al protagonizar un polémico video en donde hacía una representación del streamer con un video, burlándose de él en el proceso y poniendo un audio en el fondo en donde lo imitaba, expresando lo que este joven significaba para ella.

Yina Calderón tildó de homosexual a WestCol

En el clip en cuestión, la empresaria de fajas terminó vistiéndose como WestCol, con una camiseta sin mangas, una cadena de plata y una gorra negra similar a las que él vende. También ambientó una habitación de su hogar usando una silla gamer y proyectando en un televisor una chimenea, tal y como el joven suele mostrar su estudio de streaming.

En su discurso, Yina Calderón imita al colombiano, expresándose con un polémico mensaje en donde lo dejaría mal parado, tildándolo de homosexual y misógino.

“Tengo que contarles algo, papi, que estaba ocultando todo este tiempo: yo soy ma***o, me gusta la ve**a, la ve**a. Me gusta que me lo metan por el asterisco, papi. No me gusta la c***, hu***n, por eso me igualo a las mujeres y ataco a los mar***s”, dijo contundentemente la joven en su representación.

Además, también terminó arremetiendo en contra de su emprendimiento de gorras: “No olviden, por favor, comprar mi marca de gorras ‘chiviadas’, lo más barato del país”.