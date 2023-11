Jim Velásquez no quiere a Yina Calderón en su boda por organizar una polémica despedida de soltera

Yina Calderón volvió a generar polémica en las redes sociales luego de publicar una gran cantidad de videos en donde se puede ver que la despedida de soltera que le organizó a Alina Lozano se salió de control, al punto de que su pareja, Jim Velásquez, indicó que quiere a la influencer lejos de su boda.

En un inesperado giro de eventos, la actriz decidió invitar a varias figuras del mundo del entretenimiento digital a su boda, y entre ellos estuvo la DJ. Pero no solo fue una invitada más, sino que también le dio pie a organizar la despedida de soltera.

La empresaria de fajas es conocida por armar reuniones que suelen salirse de control por muchas razones, desde excesos con las bebidas alcohólicas hasta escándalos que terminan en resultados poco agradables para los involucrados.

En esta oportunidad no fue la excepción, ya que, si bien no hubo algún tipo de conflicto durante la celebración, sí ocurrió un inconveniente entre Alina Lozano y Jim Velásquez después de la polémica despedida de soltera en la que la actriz estuvo rodeada de hombres musculosos y semidesnudos.

Y es que, a propósito de celebración subida de tono, el prometido de Alina le envió varias notas de voz a su futura esposa en donde se podía escuchar que debido a la fiesta que organizó, no quería a Yina Calderón en su boda.

“No quiero que Yina Calderón esté en la boda. Ya estuvo muy bacano lo que pasó, ya ustedes estuvieron compartiendo y demás, pero es que lo que pasa es que lo que hicieron, o lo que ella hizo, porque fue ella lo que hizo...”, se podía escuchar en la nota de voz que Alina le envió a la influencer.

Yina Calderón quedó asombrada por las palabras de Jim Velásquez

Luego de escuchar las notas de voz, la DJ se pronunció al respecto defendiéndose al indicar que si bien fue ella quien organizó la despedida de soltera, en ningún momento obligó a la futura novia a estar cerca de los hombres con poca ropa.

También dijo que, si bien no está de acuerdo con la decisión del chico, igualmente la respetará y no asistirá al evento, ni ella ni ninguno de sus allegados a pesar de que había invertido una buena suma de dinero en los preparativos.

“Si no quiere que yo vaya al matrimonio, yo con toda la plata que me gasté en esa despedida de soltera, y ahora no, la ma***a no va, que no se vista. O sea, el vestido lo perdí. No, no se preocupe, yo no le quiero ocasionar problemas y si no hay que ir, no vamos y ya”, dijo contundentemente Yina Calderón, indicando también que estaba muy triste por el hecho.

Además, aprovechó para advertirle a Jim Velásquez que no se metiera con ella porque tenía en su teléfono varios videos comprometedores que podrían dañar su gran evento: “que la Jim no se ponga porque tengo unos videos que podrían acabar el matrimonio”.