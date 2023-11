“Tengo videos que podrían acabar el matrimonio”, Yina Calderón respondió a Jim Velásquez tras la polémica despedida de soltera a Alina Lozano

Yina Calderón es una reconocida empresaria destacada y reconocida por sus múltiples polémicas desde su participación en el reality de talento actoral y convivencia del Canal RCN, ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, donde dio de qué hablar por su particular forma de ser y el trato que tenía con sus compañeros. Tras salir del programa, se mantuvo vigente en redes sociales gracias a sus múltiples cirugías para transformar su cuerpo y los escadalosos emprendimientos y shows que da en Instagram y Youtube con sus familiares.

Y como no podía faltar, estuvo involucrada en la tan sonada boda de los actores Jim Velásquez y Alina Lozano, por lo que se encargó de la despedida de soltera de la novia, con su estilo y sus excentricidades, lo que generó un conflicto entre la pareja, al punto en el que el prometido no quiere verla en el día de su matrimonio.

Todo comenzó porque Yina llevó jóvenes y atractivos hombres que coquetearon con Alina en su fiesta, lo que hizo que Jim enviara a su futura esposa una serie de audios donde le decía que no quería contar con la presencia de la dj de guaracha en su boda, por lo que Yina Calderón no se quedó callada.

Yina Calderón respondió a Jim Velásquez tras la despedida de soltera de Alina Lozano

“No lo puedo creer, qué pretendía este chico, que yo me llevara a la que va a ser su mujer a la Iglesia, que la llevara donde el padre Chucho, que le hiciera una misa”, comenzó diciendo la creadora de contenido en una serie de videos publicados en sus historias de Instagram.

La empresaria de fajas añadió: “Ella no tiene la culpa, señora Alina no se preocupe, yo entiendo perfectamente que iba a pasar”, y para culminar su opinión tras escuchar los audios de Jim que le envió Alina, dijo: “No se preocupen, yo no les quiero ocasionar problemas, no vamos y ya”.

Finalmente dejó saber que “tengo unos videos que podrían acabar con el matrimonio”, haciendo referencia a la actitud que tuvo Jim Velásquez con ella, a pesar de haberse una importante suma de dinero en la despedida de Alina Lozano, sin tener ella la culpa de los comportamientos de la actriz en medio de la celebración.