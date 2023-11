“Estoy pasando el peor momento de mi vida”: Yina Calderón preocupa a sus seguidores

Yina Calderón preocupa a sus más de 530.000 seguidores en Instagram luego de publicar una historia en la que escribió que está a travesando por el peor momento de su vida. La polémica empresaria aseguró que nunca pensó en decir algo así y por esa razón se retira de las redes sociales por un tiempo.

La publicación la realizó a través de una de sus cuentas de Instagram, Yinacalderonoficial, en la que ya cuenta con 538.000 seguidores y en la que aclara que ya le han inhabilitado cinco cuentas.

Yina Calderón se retira de las redes sociales

Muchos de sus seguidores se han sorprendido con la decisión de la polémica empresaria, quien hasta hace unos días había estado muy activa con publicaciones relacionadas con el matrimonio de Alina Lozano y Jim Velásquez.

La historia que publicó Yina Calderón para retirarse de las redes dice: “Perdón, no sé cómo se dice: Debo retirarme estos días, estoy pasando por el peor momento de mi vida y nunca pensé decirlo. Les prometo que volveré”.

Los usuarios de internet no han dudado en comentar la publicación diciendo que: “Ojalá se mejore, pero tranquila si quiere no vuelva q no hace falta”, “Ojalá se ponga bien. Nunca se alegren del dolor de nadie”, “No, no vuelvas, tomate todo el tiempo que quieras, tienes muy mal contenido por ende no se te extrañará en las redes”, “No nos llames nosotros te llamamos” y “No te afanes en volver, gracias”.

“Por eso es que yo peleo con los que dicen que ella es feliz como es, no señores a Yina se le nota que tiene de todo menos felicidad en su vida”, “Cada 8 días tiene el peor momento de su vida...” y “Gloria a Dios espero te mejore y se te olvide la clave de Instagram”.