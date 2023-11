Diva Jesurrum reveló reprochable actitud que tenía Jota Mario fuera de cámaras en ‘Muy Buenos Días’

El 6 de julio de 2019, el Hospital Bocagrande de la ciudad de Cartagena , fue testigo de la partida de uno de los más grandes presentadores de Colombia, Jota Mario Valencia; hombre que recientemente fue recordado por una de sus compañeras, Diva Jesurrum, quien reveló un cuestionable comportamiento de ‘Jotica’, cuando la cámara no lo estaba enfocando.

Por más de 16 años, el programa matutino ‘Muy Buenos Días’, se posicionó como uno de los más importantes en la televisión, formato que, en sus últimas transmisiones, pusó en el mismo sillón a ‘Jota’, Laura Acuña y la presentadora paisa, Adriana Betancur.

Ya 4 años después del fallecimiento de Valencia, su compañera, Acuña, invitó a Diva Jesurrum a su programa, ‘La sala de Laura Acuña’, en el que recordaron al presentador que dejó el mundo terrenal a los 63 años; pero también hicieron un énfasis en una actitud que para muchos puede ser reprochable y que Jota Mario realizaba con frecuencia:

“Jota Mario me hizo una pregunta, y se cierra la cámara en primer plano; y se han parado Laura y Jota Mario a comer empanadas. Yo me quedé sola. (...) Que me iba a imaginar yo que este par se iban a parar a comer empanadas y los dos me hacían señas mientras comían. (...) Lo peor es que era 31 de octubre y yo iba disfrazada de bruja; me sentía en el ‘oso’ más grande”, manifestó Jesurrum frente a las cámaras, quien a pesar de las risas no podía ocultar cierto descontento a recordar esta anécdota.

