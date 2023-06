Luego de cuatro años del fallecimiento de Jota Mario, estas celebridades todavía lo recuerdan

La muerte es uno de los eventos más tristes para los familiares y amigos de los fallecidos, esto supone todo un proceso de duelo en el que las personas se ven obligadas a continuar para poder superar su pérdida. No obstante, pese a que pase el tiempo, algunos seres queridos dejan huellas imborrables con las que hay que aprender a convivir luego de su partida. Tal es el caso de Jota Mario, uno de los presentadores más queridos por los colombianos y recordado por su gran historia en la televisión.

Jota Mario se destacó por haber sido uno de los conductores del famoso programa del canal RCN ‘Muy Buenos Días’, el carisma de este presentador hizo que se ganara el cariño de miles de televidentes y de varias figuras de la farándula que al día de hoy todavía lo recuerdan. Ejemplo de esto es el presentador Salomón Bustamante, quien se tomó un tiempo para subir una conmovedora imagen junto a Jota y le dedicó algunas palabras:

“Si les soy sincero, no me gusta aferrarme al pasado, pero tengo que aceptar que el mismo hace parte de nuestras vidas, existen momentos y personas que nunca podrás olvidar”, escribió Bustamante.

“hoy han pasado 4 años desde tu partida y todavía muchos te llevamos en el corazón, gracias JOTA por las enseñanzas, y en donde quiera que estés, ten presente que no nos acostumbramos a tu ausencia!!!”, continuó.

Laura Acuña recordó Jota Mario: “todavía me duele, todavía lloro al mencionarlo”

Una de las personas que más se mostró afectada tras recibir la noticia de la muerte de Jota Mario, hace cuatro años, fue la presentadora santandereana Laura Acuña, una de las colegas más cercanas con las que el presentador compartió durante el programa matutino.

Así pues, Acuña siempre se mostró bastante familiar con Jota, al punto de que su recuerdo todavía le causa nostalgia. La santandereana se sinceró en medio de una entrevista con Eva Rey y contó que aprendió a convivir con el dolor tras la partida de su colega.

“Tú aprendes, aprendes, y hay momentos, hay momentos en los que tú sientes un poquito de paz, porque soñaste con él o con ella, porque lo sentiste de alguna manera”, dijo Acuña.

También mencionó que es feliz cada vez que se sueña con Jota Mario: “Para mí, en mi caso, no se ha hecho más fácil, o sea, yo aprendí a vivir con eso, y cada vez que me sueño con él, me levanto feliz”, concluyó.