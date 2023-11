Un ‘perro’, pero de raza: ‘Ryan Castro’ dio cátedra de humildad y se despidió de sus fans fuera de ‘Yo Me Llamo’

Ryan Castro fue blanco de críticas por su presentación en 'Yo me llamo' El doble del reguetonero en el "Templo de la Imitación". / Foto: Instagram

Algunos televidentes de Caracol, aún no encuentran una explicación respecto a la eliminación del doble de ‘Ryan Castro’, en ‘Yo Me Llamo’, participante que si bien tuvo algunas falencias en su presentación, para Pipe Bueno, no debía haber sido quien abandonara la competencia en el capítulo 75. Ya con los ánimos más calmados, el mismo imitador, decidió hablar fuera del programa y sincerarse sobre esta situación con sus fans.

Luego de que los colombianos presenciaran la escena de disgusto de ‘Pipecito’, contra sus compañeros de mesa Amparo Grisales y César Escola, a las 9:30 p.m, el escenario del ‘Templo de la Imitación’, se convirtió en un mar de lágrimas por la partida de ‘Ryan’, quien, para muchos, destacó por mucho de sus otros compañeros sentenciados: ‘Shakira’, ‘Vicente Fernández’, ‘Luis Miguel’, ‘Carin León’, y ‘Ángela Aguilar’.

Aunque se comportó como todo un caballero frente a las cámaras, el doble del ‘Cantante del Guettho’, guardó la compostura y se despidió de todos frente a las cámaras. Horas después y con la mente más calmada, decidió salir a sus redes a extender un mensaje de agradecimiento a todos los que lo apoyaron en su paso por el reality musical:

“Agradecido primero con Dios, mi familia, amigos, colegas, conocidos y tioda Colombia que me apoya en este proceso. Gracias a ‘Yo Me Llamo’ a la familia Caracol, por cambiarme la vida”, fueron las declaraciones del concursante en su cuenta de Instagram.

Cabe acotar que el camino sobre las tarimas de este talentoso joven no se detienen, ya que, desde hace meses, hace parte del equipo de artistas de ‘ RJ Company Internacional’, empresa que lo ha llevado a realizar varias presentaciones en algunas de las discotecas más reconocidas del país.

