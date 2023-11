“Es puro físico”: Pipe Bueno llevó afinado el oído y bajó de la nube a ‘Shakira’ en ‘Yo Me Llamo’

Luego de cederle su espacio a la fecha 6 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 202 6, ‘Yo Me Llamo’, retomó su emisión con una noche para el recuerdo, ya que en el capítulo 75, uno de los imitadores en riesgo tendría que abandonar la competencia. Precisamente una de las sentenciadas, ‘Shakira’, fue la encargada de abrir la noche, llevándose los aplausos de ‘Amparito’, pero que fue bajada de la nube por Pipe Bueno y cientos de internautas.

El tema ‘Te aviso, te anuncio’, fue el elegido por esta participante, para evitar su salida del Templo de la Imitación, interpretación que fue complementada con algunos pasos de tango y que sí logró erizar en cierto punto a Grisales. Pero, todo eran aplausos y risas en las pantallas de Caracol Televisión, hasta el momento en que el esposo de Luisa Fernanda W, realizó su retroalimentación, quien para muchos televidentes era el único que tenía el oído afinado en la noche de este miércoles 22 de noviembre:

“Yo siento que ya te dijeron todo lo bonito. Hasta la propia Shakira dijo que mejor que la original. A lo que voy yo es que las complicaciones que dice César, yo sí las tuve presente, respecto a la afinación. (...) Siempre me he acostumbrado a escucharte 4x4 afinada, pero no me gustó. (...) Estaba agitada. (...) Hay detalles, y los detalles hay que decirlos para corregirlos”, fueron las palabras de ‘Pipecito’, en procura de la mejora de la concursante, las cuales fueron complementadas con varios comentarios y memes en la red social ‘X’, anteriormente conocida como Twitter.

#YoMeLlamo venga a lo bien le van a decir a Shaki que lo hizo bien? No jodás! pic.twitter.com/Xa2RXEW8DX — Plandemio MundoArtificial ❎ (@PandemioCarnav1) November 23, 2023

#YoMeLlamo alguien que le diga que no se llama Shakira. — G.R (@AndresRCol) November 23, 2023

Definitivamente esa Shakira es puro físico y por ahí aveces se le parece la voz y más nada, horroroso como se queda sin aire y el en el baile le va muy mal #YoMeLlamo — Jhonny 🤷🏻‍♂️🤣 (@ValeriaSanjuan7) November 23, 2023