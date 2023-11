“Cobardes”, Claudia Bahamón relató su angustia por el hecho de inseguridad que vivió en Bogotá

Claudia Bahamón, es una reconocida presentadora, modelo y empresaria que se ha ganado por años el cariño de los televidentes no solo por su belleza, sino por su carisma y talento que la han llevado a estar al frente de la conducción de importantes programas como ‘MasterChef Celebrity’ y la sección de entretenimiento del Canal RCN, para convertirse también en la CEO de algunas de las empresas familiares.

La presentadora de ‘MasterChef Celebrity’ presenció un violento robo a mano armada en una panadería en Bogotá y no dudó en compartir con sus seguidores los momentos de angustia, rabia e impotencia que vivió a causa de la inseguridad del país.

La opita inicialmente causó angustia entre sus fans por una fotografía en la que dejó ver una escena en la que varios policías se encontraban cerca a un señor de buen vestir, por lo que pensaron que algo le había pasado a ella y estaba denunciando a su atacante, pero fue ella misma la que se encargó de denunciar que acababa de presenciar un robo con arma de fuego en una panadería.

“Duele ver la violencia directo a los ojos”, comenzó narrando en su publicación Claudia Bahamón.

“Acaban de atracar con pistola a un señor que estaba en la mesa al lado mío. Evidente pánico social en el restaurante en donde no teníamos salida”, continuó diciendo la arquitecta.

Además dejó saber el dolor que le causa que existan personas a las que no les importa atentar contra la vida y la integridad de los demás, puesto que le generó “rabia” ver cómo unos hombres que andaban en motocicleta entraron al comercio en la calle 81 con carrera 9 en la capital colombiana, para con armas en mano, intimidar y lanzarse contra un ciudadano para hurtarle un objeto de valor, quitándole no solo sus pertenencias materiales, sino robándole la paz y la tranquilidad a la víctima y a quienes presenciaron la situación y que por temor, no pudieron hacer nada para ayudar.

