“Si no te quieres casar, no te cases”: Alina Lozano mostró su ‘subidita’ despedida de soltera con Yina Calderón

Alina Lozano y Jim Velásquez son una de las parejas más reconocidas en la esfera digital, no solo por los más de 20 años de diferencia que se tienen sino también por su noviazgo en donde se ha encargado de mostrar cada uno de los detalles con sus fans. Luego de una ruptura y de ser blanco de críticas en diversas ocasiones, la pareja espera llegar al altar el próximo jueves. Pero, el joven tuvo permiso de la actriz para irse a España y ahora quien disfruta de su despedida de soltera junto a Yina Calderón es precisamente, Alina Lozano, dejándose ver junto a otro hombre y asegurando que no le importa si Jim no se casa con ella.

Y es que desde hace varios días, Alina y Yina habían anunciado por medio de sus redes sociales que todo estaba listo para su despedida, en donde la emoción por parte de la actriz fue más que evidente, resaltando que iba a aprovechar de principio a fin esta fiesta. Pues al parecer, las discusiones con Jim no faltaron, “que cree que está haciendo comiendo polla”, reiteró Lina. Durante la tarde de este 18 de noviembre, Calderón aseguró que Lozano no le contestaba el celular e incluso optó por disfrutar con sus demás acompañantes, pero su molestia fue más que evidente.

Sin embargo, minutos más tarde Alina aseguró que Jim no quería que fuera a esta despedida, motivo que la llevo mucho a pensar esta decisión, pero al final terminó arreglándose y llegando a la chiva rumbera en la que se encontraba y de paso asegurando que iban a estar en la discoteca de Bogotá, ‘Gigolo house’. La fiesta comenzó desde el primer momento en donde Alina se mostró bailando con un hombre bastante ‘pegaditos y reireró: “Me vine para acá, en tu cara Jim y si no te quieres casar no te cases”.

Asimismo, Yina la organizadora de esta despedida, no dudó en compartir varios clips demostrando lo bien que Alina la estaba pasando con este hombre, pues desde un inicio resultó siendo su compañero de baile. Por lo pronto, se desconoce su la boda de ambos creadores de contenido sigue en pie o si, por el contario, se cancelará por los problemas que tendría la pareja.