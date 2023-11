¿Habrá pelea? ‘Epa Colombia’ y Yina Calderón volveran a coincidr en un polémico evento

‘Epa Colombia’ y Yina Calderón volverán a compartir el mismo techo debido a que ambas fueron invitadas a un destacado y polémico evento que se celebrará en los próximos días. Y a propósito de esto, la empresaria de keratinas contó cómo fue que se produjo esta situación y cuándo volverán a verse.

El par de influencers ha protagonizado una serie de escenas en las redes sociales en las cuales quedaba en evidencia que no eran precisamente las mejores amigas, aprovechando cada oportunidad que tenían para insultarse, criticar sus negocios y su físico, además de dejar algunas amenazas en el proceso.

Pero tal parece que ambas podrán dejar de lado las plataformas virtuales para coincidir en vivo y bajo el mismo techo, ya que Epa Colombia le contó a sus seguidores que fue invitada a la polémica boda entre Alina Lozano y Jim Velázquez, evento al que también estaría asistiendo la empresaria de fajas.

A través de sus historias de Instagram, la colombiana indicó que en efecto no se perdería este evento, contando también que estará presente hasta en la despedida de soltera de la actriz.

“Me invitaron al matrimonio y yo por allá estaré. ya saben que yo soy terrible, entonces no me inviten porque después me están sacando del matrimonio”, dijo la empresaria entre risas junto a Alina en una historia.

A propósito de esta invitación, la joven indicó que su encuentro con Yina calderón es inminente, contando que la misma Alina Lozano le dijo para que se reunieran las tres: “me dijo que nos viéramos con Yina el sábado, que Yina estaba loca. Yo siempre he dicho que Yina está loca. O sea, Yina tiene problemas psicológicos, psiquiátricos, está loca”.

Cabe destacar que, si bien Epa Colombia se pronunció de esta manera sobre la DJ, ambas habían limado asperezas debido a un encuentro que tuvieron el pasado 31 de octubre en donde tuvieron la oportunidad de hablar en persona, y al parecer habían quedado en buenos términos.

Además de confirmar su encontró con Yina en la polémica boda, la empresaria también habló de lo mucho que han criticado a la actriz por este evento, defendiéndola en el proceso.

“Sí se va a casar con el muchacho. No le digo que la han criticado, la han juzgado a esa señora, que le van a quitar la pensión, que esto. Y es entre las mujeres, siempre he visto que es entre las mujeres, ni siquiera los manes, juzgando a la vieja, criticado a la vieja. No, la vieja se enamoró con ‘el chino’”, concluyó.