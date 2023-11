Sin guardar luto: Yina Calderón confesó que ya tiene nuevo novio

Yina Calderón rompió el silencio y confesó que a pocas semanas después de su ruptura ya tiene una nueva pareja, dejando entrever que en esta oportunidad tratará de ser un poco más discreta con su relación. También aprovechó para ahondar un poco más respecto a su amorío anterior y su actitud frente a las rupturas.

La DJ es conocida por varias de sus facetas, desde la musical, pasando por los diferentes proyectos y emprendimientos en los que se ha involucrado, además de protagonizar escándalos en las redes sociales a propósito de diversos comentarios polémicos en contra de algunas figuras del entretenimiento colombiano.

Pero además de eso, también ha destacado por sus relaciones amorosas, las cuales muchas de ellas suelen terminar de mala manera, bien sea con grandes escándalos en las redes sociales o con ella llorando en sesiones en vivo de Instagram.

Y si bien su noviazgo anterior durante un tiempo prudencial, al punto de que varios internautas pensaron que sería el más indicado para ella, repentinamente todo terminó hace poco tiempo. Y si bien la joven no contó los motivos de esto, sí se hizo público que semanas antes de su ruptura habían tenido una fuerte pelea.

Pero a pesar de que no ha pasado una gran cantidad de tiempo desde su ruptura, Yina Calderón le contó a sus seguidores que se ha involucrado nuevamente en una relación, brindando unos pocos detalles al respecto.

“En cuanto a mi novio actual, pongámosle el NN, porque si yo antes no hablaba de mi vida personal, ahora sí que es peor. Pongámosle el NN, es una persona divina, me está haciendo muy feliz, pero hasta ahí, no hay nada más que contar de él”, dijo la empresaria de fajas en una historia.

Yina Calderón se resiste a regresar con algún ex

En la misma historia, la influencer contó que, si bien no niega haber disfrutado varios momentos junto a sus exparejas, una vez que termina su relación no vuelve a considerarlos para regresar con ellos, dejando claro que siempre hay muchos pretendientes de dónde elegir.

“Yo, como en todos los noviazgos, cuando tengo novio, peleo, duramos bravos una semana, a la semana volvemos, vamos. Pero cuando ya ha pasado más de un mes y cuando ya tomo la decisión de decir: ‘no más’ es porque sencillamente no es más. O sea, habiendo tantos hombres, tanta cosa por ahí linda, ¿usted cree que yo me voy a poner a volver con un ex?”, dijo con picardía Yina Calderón.