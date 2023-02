¡Hasta que la muerte los separe! Aseguran que el exsacerdote Alberto Linero y su novia se casaron

Alberto Linero logró posicionarse en la mente de los televidentes desde cuando era sacerdorte y participaba en programas de televisión, el costeño siempre ha mostrado su desparpajo y facilidad para comunicarse y dar buenos consejos a quienes lo siguen en los medios en los que participa o en sus redes sociales a donde cuenta con miles de seguidores.

Linero fue noticia y víctima de bastantes críticas cuando decidió retirarse del sacerdocio por cuestiones de amor y no precisamente amor religioso sino de una mujer. A pesar de que muchas personas se le fueron encima por su decisión, también hubo bastantes personas que apoyaron su decisión y le dijeron que siguiera su vida haciendo lo que lleve a la felicidad y si eso está representado en un amor de pareja y experimentar otras actividades y sensaciones diferentes está bien.

Hace poco Alberto fue noticia porque después de mucho tiempo decidio compartir en redes sociales un video con varias fotos junto a su novia, con quien ya lleva varios años, pero ha decidido mantener en reserva su imagen pública, María Alcira Matallana, es el nombre de la mujer, de quien se ve muy enamorado. En la publicación escribió “Etiqueta a esa persona especial con la que disfrutas compartir tus aventuras”.

Pero esto no es todo, de acuerdo a lo que informaron el programa de Canal 1, Lo sé todo, Matallana no solo sería la novia del ‘padre’ Linero, sino que sería su esposa. “Lo cierto es que ya se casaron y la pareja convive en matrimonio y su relación está más fortalecida y que no hay ningún pecado”, dijo Ariel Osorio, presentador del programa.