¿El más grande amor? Catalina Gómez recibió ‘regalazo’ en su cumpleaños número 43

Una de las figuras más destacadas de la farándula nacional es Catalina Gómez, la famosa presentadora de ‘Día a Día’ quien por más de 10 años se ha encargado de entretener y cautivar a los televidentes con sus apariciones en el matutino. Pero eso sí, a través de sus redes sociales tampoco pasa desapercibida junto a su pareja Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento y sus dos hijos, Emilia y Cristóbal, y aún más este 18 de noviembre, en donde la serie de mensajes de cariño y regalos no han faltado en celebración de su cumpleaños número 43.

Lo cierto es que la celebración para la paisa inició desde el pasado jueves 16, pues en medio del partido de la selección su pareja, Juan Esteban, Carolina Soto y su esposo, Germán González y otros amigos, cantaron el cumpleaños de Catalina anticipadamente. La segunda pre celebración se dio por supuesto, durante el programa en el que ha logrado destacarse con los mejores deseos y acompañado de una torta que por error terminó botando al suelo, pero al final logró salvar.

Ahora, de manera oficial este 18 de noviembre, los mensajes de cariño por parte de familiares y amigos fueron los protagonistas. Por su parte, la presentadora inició su día como es costumbre, haciendo ejercicio, una de sus más grandes pasiones y también realizando uno que otro ritual de agradecimiento. Pero, las sorpresas empezaron a llegar por parte de su pequeño Cristóbal, quien la emocionó con su regalo.

En medio de una caja, el primero que resalta es una carta en la que el menor le expresa todo el amor a su mamá y por supuesto, la felicita en su día especial: “Me gusta cuando me llevas al centro comercial y me compras cosas. Cuando me haces el desayuno divertido”, se lee en medio del escrito acompañado de varios corazones y estrellas.

Pero, el regalo por parte del menor de la familia no terminó allí, pues también aprovechó para consentir a Catalina con el que sería un pancake acompañado de chispas de colores y algunas velas en celebración de cumpleaños, así como también un muñeco en croché. Lo cierto es que una vez más tanto Emilia como Cristóbal siguen llevando de amor y de paso, sorprendiendo a la presentadora con cada una de sus acciones.

