¿Pillado? Juan Esteban Sampedro mostró que Catalina Gómez no es la única a la que le tira ‘miraditas’ en sus vacaciones

Si bien, diversos programas de entretenimiento que salen al aire logran ser todo un éxito e incluso producen que el público genere un cariño con el equipo de presentadores y demás figuras. Sin duda, quienes están detrás de las cámaras son los encargados de generar la dichosa magia, como lo ha sido durante varios años Juan Esteban Sampedro el vicepresidente de entretenimiento de Caracol televisión quien ha triunfado con programas como ‘Yo me llamo’ y ‘Desafío The Box’. Además, su vida privada tampoco pasa de largo, pues el amor que se tiene con la presentadora de Día a Día, Catalina Gómez es más que evidente, ya que llevan más de 12 años de matrimonio y dos hijos, Emilia y Cristóbal. Por supuesto, la pareja no desaprovecha para pegarse una ‘escapadita’ cada vez que puede y en esta ocasión mostró que Catalina no es la única a la que le tira de miradas durante sus vacaciones.

Si bien, Sampedro suele ser bastante privada cuando se trata de su vida, quien desde hace varios meses ha resultado ser todo lo contrario es precisamente Catalina. Pues durante el fin de semana se dejaron ver en la celebración de quien sería uno de los colegas del vicepresidente celebrando su cumpleaños y por ende, disfrutando de Barranquilla, en donde las muestras de cariño entre ambos no se hicieron esperar.

Le puede gustar:

Tanto así, que la presentadora no dudó en compartir varias imágenes de sus mejores momentos agregando: “Y fuimos muy felices, gracias RucaFest, celebramos tu vida”. Si bien, ninguno los que hacen parte de las fotos figura en algún programa de Caracol, la sorpresa se dio horas más tarde por parte de Carlos Vargas.

El famoso presentador de ‘La Red’ mostró que también hizo parte de esta celebración, en donde hasta fue catalogado como el alma de la fiesta, pues algunas de Catalina también se encontraban presentes. Sin embargo, en medio de risas y el carisma que caracteriza a Vargas replicó una foto junto a Juan Esteban, en la que el vicepresidente lo mira mientras que el presentador sonrisa ante la cámara, en la que añadió: “Que la persona que te gusta te mire como Sampedro me mira”.

También puede leer:

Pero, el momento no terminó allí, pues Carlos aprovechó para hasta agregar la canción ‘Tu mirada’, “tenerte a mi lado, me pone mal”. Lo cierto es que el presentador dejó ver la excelente relación con la que cuenta con su jefe dentro de Caracol y no es el único, pues hace pocos días Sampedro y su familia tuvieron la oportunidad de compartir con César Escola, Carlos Calero y otros integrantes de ‘Yo me llamo’, pero esta vez en Cartagena.