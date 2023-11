¿Igualito al papá? Daniela Ospina y Gabriel Coronel presentaron oficialmente a su hijo Lorenzo

Daniela Ospina y Gabriel Coronel son una de las parejas más queridas en la industria del entretenimiento, eso sí, desde polos opuestos han logrado destacarse, pues la paisa desde su rol como modelo, jugadora profesional de voleibol y empresaria de marca de ropa deportiva. Mientras que el venezolano figurando como presentador en diversos programas, sacando a flote su talento como cantante e incluso con su propio emprendimiento. Pero, una de las noticias que más tiene emocionados a sus fans es, precisamente, la llegada de su primer hijo y ahora la felicidad es mayor, pues, la pareja presentó oficialmente a su hijo Lorenzo.

Y es que Daniela desde hace algún tiempo venía anhelando convertirse en madre por segunda vez, ya que Salomé, fruto de su unión con James Rodríguez, ya está entrando en la adolescencia. Lo cierto es que con la llegada de Lorenzo el sueño se hizo realidad no solo para ella, sino también para su pareja, quien deseaba convertirse en padre. Aunque han sido días para compartir en familia, la serie de imágenes no han faltado, pero en donde el menor no es el principal protagonista sino su abuela, padres e incluso hermana.

Pero, quizás por error, una de las personas cercanas, sobre todo a Gabriel, terminó compartiendo la primera imagen del rostro de Lorenzo en la que agregó: “Enamorada, gracias Gabriel y Daniela por regalarnos un gordito a nuestras vidas”. Cabe resaltar que horas más tarde, la fotografía fue compartida por el venezolano, reiterando mucho amor para ella.

Ante la cara de enamorada de la mujer, por su parte, Lorenzo se encuentra disfrutando de una siesta, pero desde ya varios indican que contaría con un gran parecido a su padre Gabriel e incluso destacan las zonas en las que tiene bastante pelo a pesar de los pocos días de nacimiento con los que cuenta. Lo cierto es que tanto Daniela como su familia están más emocionados que nunca con la esperada llegada del bebé a su hogar, pausando así varios proyectos con el fin de disfrutarse esta etapa al máximo.

Gabriel Coronel, pareja Daniela Ospina Captura de pantalla Instagram Gabriel Coronel, pareja Daniela Ospina