¿Se irá la estrella de Yo me llamo? Amparo Grisales reveló si planea retirarse de la televisión colombiana

En el año 1956 nació Amparo Grisales mejor conocida como la ‘Diva’ de la televisión colombiana, convirtiéndose en modelo y actriz de diversas producciones entre las que se destacan ‘Yo me llamo’ y ‘Las muñecas de la mafia’ de Caracol televisión. Sin embargo, su talento no ha sido lo único por el que ha logrado llamar la atención, sino también por su belleza y fuerte carácter, y por supuesto, varios detalles de su vida tampoco pasan desapercibidos en las redes sociales, tanto así que recientemente, la manizaleña terminó revelando si entre sus planes está retirarse de la televisión.

Y es que su regreso, como es costumbre, se dio a través del Canal Caracol en el famoso programa de canto ‘Yo me llamo’ en donde noche a noche se encarga de cautivar al público, siendo así blanco de críticas. Pero también de varios halagos, adquiriendo una mayor visibilidad, pues fue entrevista por el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, en donde dio a fin a cualquier rumor.

En medio del corto clip, Amparo indicó: “Yo recibo mucho, mucho bullying y mucho insulto porque a veces dicen ay, es que es una grosera, ese es el imaginario de la gente”. Asimismo, la actriz ante la duda sobre su posible retiro de la televisión colombiana negó cualquier posibilidad, dejando claro, “Cuando Dios me retire, yo sé que Dios me va a dejar caminar por mucho tiempo para poderles decir a todos los que me hacen bullying, aquí los espero”.

Lo cierto es que la ‘Diva’ de la televisión colombiana sigue mostrando que está mejor que nunca no solo por sus diversos proyectos laborales, apoyo a aquellos animales en condición de calle y también el cuidado físico y mental que resulta siendo lo primordial para ella. Y es que a pesar de nombrar los diversos comentarios negativos que recibe, Amparo no se deja afectar y, por el contrario, trata de sacar lo mejor de sí en cada una de sus apariciones.