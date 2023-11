“Filosofía barata”: le dan ‘palo’ a Camilo por un polémico ejemplo sobre los tipos de amistades

Camilo generó polémica en las redes sociales después de compartir un clip en donde comparaba algunas relaciones amistosas con una analogía que para muchos usuarios de las redes sociales era inexacta. Esto hizo que varios internautas no se midieran a la hora de dejarle algunas críticas poco agradables en la sección de comentarios.

El cantante suele hablar de todo tipo de temas en sus redes sociales: desde su faceta como cantante al anunciar nuevos temas y presentaciones en distintas partes del mundo, pasando por su lado paternal con hija Índigo, hasta momentos románticos con su esposa, Evaluna Montaner.

Pero también suele dirigirse directamente a sus seguidores con anécdotas y ocurrencias que logran sacar algunas carcajadas en el proceso, fuera de aquellos mensajes que terminan dejando una lección de vida o una reflexión interesante.

Y a propósito de este lado de Camilo, el joven aprovechó una entrevista reciente para compartir con sus fans lo que él considera una analogía acertada sobre los tipos de amistades, contando que para él existen dos: una de estilo cactus y otra de estilo bonsái.

“¿Qué es un amigo cactus? Amigo, te regalaron un cactus. Lo pones al lado del computador y te fuiste de viaje a conocer Europa. Llegaste siendo otra persona. Tres meses después, ¿cómo está el cactus, amigo? Radiante, feliz. Se te olvidó ponerle agua, nadie lo cuidó, y el cactus cómo está: esperando por ti”, empezó a contar el colombiano.

“Luego está el amigo bonsái, que te volteas a tomar agua y cuando vuelves está muerto porque no le echaste agua, porque no le mediste la humedad, porque no estabas ahí mirando cuántos rayos UV le estaban entrando o no (...) Es agotador tener un bonsái, amigo”, concluyó.

Camilo recibió críticas por comparar la amistad con dos plantas

Si bien unos pocos comentarios dentro de la publicación hacen referencia a la buena analogía del joven, gran parte de los internautas manifestaron su descontento por este ejemplo, indicando que hay varias imprecisiones en su comparación.

“Nadie te dará un cumplido por un cactus, pero un bonsái bien mantenido, se robará todas las miradas y elogios”, “Un cactus no es un amigo, es un conocido. Por cierto, tienen espinas. Cuidado”, “Pero mientras los bonsáis te dan flores, el cactus te da espinas. Dejen ya de inventar excusas para ignorar a sus amigos” y “Platón se debe estar revolcándose en su tumba con tanta filosofía barata” son algunos de los mensajes que le dejaron a Camilo.