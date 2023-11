Camilo confesó que a Índigo no le gusta que le cante por este motivo

Camilo y Evaluna forman una de las parejas más estables de la farándula internacional ya que nunca han protagonizado una polémica desde que hicieron pública su relación, matrimonio y el nacimiento de Índigo. Sin embargo, siempre están presentes en las críticas de algunas personas debido a la manera en la que expresan su amor por medio de las redes sociales.

Puede leer: Maluma reveló el motivo por el que su hija se llamará París

Recientemente el cantante estuvo de invitado en el programa ‘El Hormiguero’ con el presentador Pablo Motos, en lo que ha sido la promoción por España y desde allí ha contado algunas cosas que pasan con su hija Índigo.

Y es que por la corta edad de la pequeña aun no ha reconocido quien es su padre en la industria de la música, y más que le gustan las canciones grabadas, más no las que él le canta con guitarra en mano.

“Mi hija cumplió ayer un año y siete meses. Y mira, mi hija tiene una situación y es que sus canciones favoritas, son las canciones de un tipo que se llama Camilo. Pero es muy raro poque ella todavía no asocia que yo vengo siendo Camilo, digamos. Entonces cuando estamos en la casa y yo agarro la guitarra y le canto su canción, aparte que le escribí ‘Índigo’ y yo le canto la la la la lara. Y ella me dice ‘no, no, no no, no Camilo’. Entonces va al speaker este que es el que la escucha y ella dice el nombre y le dice ‘Tan pon Camilo’. Entonces suena Camilo y ella dice ‘Esto es lo que yo quería’’”, confesó en medio de risas Camilo.

Por otra parte, Camilo recordó el episodio que vivió en el año 2022 cuando por poco lo echan de su propio concierto en Orlando, esto cuando uno de los miembros de seguridad no lo reconoció y confundió con uno infiltrado.