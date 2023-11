¿Adiós inesperado? Presentadores de RCN habrían sido despedidos luego de destarcarse dentro del canal

Uno de los roles quizás más complejos a la hora de llevar a cabo es precisamente el ser presentadores, pues no resulta para nada sencillo el tener que salir al aire no solo exponerse frente a las camaras sino también a los diversos comentarios o polémicas que puedan llegar a surgir en cada una de sus apariciones. Además, que no es fácil llegar a ser parte de la pantalla grande debido a que más allá de talento también se requiere carisma, espontaneidad y contar con un buen círculo cde contactos. Y es que en medio de esta situación se conoció que dos famosos presentadores habían sido despedidos recientemente luego de destacarse dentro de l canal.

Durante la más reciente trasmisión del programa ‘Lo sé todo’ del Canal 1 desde el inicio del programa las diversas especulaciones sobre de quienes se tratarían resultaron ser las protagonistas durante las dos horas de trasmisión del mismo. Pocos antes de finalizar, ‘Lo sé todo’ las declaraciones se dieron a partir de quien esta siendo el reemplazo de Ariel Osorio causando sorpresa entre los televidentes debido a la inesperada noticia.

En un primer momento, uno de los actores y presentadores más queridos es precisamente, Mauricio Velez, quien ha figurado como uno de los más reconocidos del Canal RCN, pues además de su amplia trayectoria dentro del medio, hace parte actualmente de dos programas como lo son ‘Buen día, Colombia’ y ‘Mañana Express’ y de acuerdo las declaraciones del proyecto el bogotano habría sido despedido de estas dos labores.

Sin embargo, él no sería el único, pues se conoció que otra de las figuras que recientemente llegó al programa también le diría adiós al programa ‘Mañana Express’ como lo es Alejandra Serje, quien luego de varios meses de abandonar el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ llegó al canal RCN con el fin de seguir creciendo en la industria de entretenimiento.