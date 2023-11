¿Confirmó o desmintió? Nicolás de Zubiría despejó rumores sobre el nuevo jurado de MasterChef Celebrity

Nicolás de Zubiria es un chef cartagenero quien desde muy corta edad dejó ver esa pasión por la comida y con el paso de los años ese sueño de niño logró convertirse en realidad, pues además de prepararse fuera de Colombia y contar con una amplia experiencia en la gastronomía logró llegar a la televisión siendo uno de los jurados más destacados y queridos de ‘MasterChef Celebrity’ de RCN televisión. Sin embargo, durante la más reciente temporada los diversos rumores sobre la supuesta renuncia de Carpentier no se hicieron esperar, tanto así que en medio de una entrevista Zubiría terminó refiriéndose al tema revelando detalles del nuevo jurado del reality.

El cartagenero que hace pocos días volvió a la pantalla grande siendo parte por segunda vez de ‘Aventura gastronómica’, un proyecto que siempre se soñó y ahora logra ser todo un éxito y más allá de la emoción uno de los temas que no podía faltar, es precisamente, sus nuevos proyectos para este 2024 y teniendo en cuenta la que sería una nueva versión del famoso reality de cocina de RCN televisión.

En medio de la conversación con Publimetro, Zubiría aseguró que son varios los planes que tiene para el próximo año entre los que destacando una mayor visibilidad en la esfera digital sobre todo para su cuenta de Youtube. Asimismo, la pregunta que no podía faltar era sobre si Juan del Mar llegaría en reemplazo de Chris Carpentier, pues durante las últimas semanas este rumor ha ido tomando una mayor fuerza.

Ante el hecho, el famoso chef dejó claro que las dudas frente a este tema ya se habían presentado, sin embargo, de manera contundente aseguró: “Yo no sé quién se inventó eso, así que bueno, no tengo ni idea. Han preguntado todos tratando de saber y yo no tengo ni idea y yo dije Dios cómo así, pero bueno”.

Lo cierto es que por lo pronto, se desconoce si Juan Del Mar quien se convirtió en el más reciente ganador de ‘La Isla de los Famosos’, además de contar con un amplio camino gastronómico. Por otra parte, Carpentier tampoco se ha referido al tema, pero eso sí, se ha dejado ver emocionado siendo parte de diversos proyectos como invitado, en diversas grabaciones culinarias para la esfera digital e incluso siendo invitado a reconocidos restaurantes como se dio junto a otro de sus colegas Jorge Rausch.