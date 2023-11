¿Paseo en helicóptero o un bolso? Carolina Soto de Día a Día confesó su millonaria pedida de matrimonio en Hawái

Carolina Soto es una de las presentadoras más famosas del programa de entretenimiento ‘Día a Día’ de Caracol televisión, en donde ha logrado destacarse gracias a su carisma y espontaneidad en diversos momentos, sin dejar de lado su rol como presentadora también figura como empresaria, mamá y creadora de contenido, destacandose en la esfera digital desde hace un buen tiempo, ya que además de ser parte de diversas marcas, también se encarga de revelar diversos detalles de su vida entre ellos la millonaria pedida de matrimonio que tuvo su actual pareja Germán González en Hawái.

Lo cierto es que además de su belleza, la caleña ha logrado destacarse por su sencillez y carisma la cual ha sido más que evidente en cada una de sus apariciones, pues Soto ya alcanza los más de 3.6 millones de seguidores a través de cuenta de Instagram, en donde sus seguidores no dudan en mostrar su admiración por su rol como mamá y seguir llevando a cabo sus otras pasiones desde presentadora hasta creadora de contenido.

En medio de una de sus apariciones y con el fin de promocionar un producto decidió incluir un famoso ‘story time’ de su propuesta de matrimonio en donde evidentemente el dinero no fue problema alguno. Soto inició sus declaraciones asegurando que primero se dio por su novio “eterno” con quien duró varios años, sin embargo él nunca se decidió a dar un segundo paso, luego esta relación llegó a fin y fue allí en donde conoció a su esposo Germán González.

Asimismo, Carolina indicó que desde el día que le conoció Germán le dejaba claro que él se convertiría en su esposo, “Yo dije este man loca y mija efectivamente nos cuadramos”. Y es que luego de un año de relación, la presentadora confesó que decidieron realizar un viaje el cual tuvo como primer destino Los Angeles, Las Vegas y terminaba en Hawái, “pensé que teníamos que durar mucho para que nos casaramos”.

“Ya les contaste que preferiste un bolsa que montarte en helicoptero el día que iba a pedirte matrimonio”, agregó su esposo en donde la cara de sorpresa por parte de Soto no se hizo esperar, dejando claro que la había echado al agua en cuestión de segundos. Además, la presentadora agregó que no pensaba dar este tipo de detalles, siguiendo con el hilo de la historia y resaltando que ante la propuesta de montarse en helicoptero, la cual no le sonó del todo, pues en vez de esto prefirió un bolso del cual se había enamorado en una vitrina, dañando todo el plan que tenía German para su propuesta de matrimonio.

Finalmente, la pedida de mano si se dio, pero en su destino final Hawái en medio de un lujoso restaurante y durante la cena la anhelado propuesta se dio en donde la emoción y la reacción por parte de la presentadora no se hizo esperar.