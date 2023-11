“¿Será que nos ofrece más seguridad?” Amparo Grisales le ‘cantó la tabla’ a Claudia López y halagó a Carlos Galán

Una de las figuras más destacadas en la industria del entretenimiento es precisamente, Amparo Grisales quien desde muy corta edad llegó a ser parte de famosas telenovelas como lo son ‘Café con aroma de mujer’, ‘Las muñecas de la mafía’ y ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’. Ademá, ‘La Diva’ de la televisión colombiana se convirtió en uno de los jurados más importantes del programa de canto ‘Yo me llamo’ de Caracol televisión en donde precisamente no pasa desapercibida siendo blanco de diversas críticas, pero también halagos. Y es que las diversas opiniones también se han traslado a sus respectivas redes sociales en donde la manizaleña se encarga de revelar algunos detalles sobre su vida y recientemente, las condiciones de inseguridad en Bogotá no pasaron desapercibidas tanto así que Grisales se fue en contra de Claudia López y reiteró todo su apoyo al próximo alcalde de la capital Carlos Fernando Galán.

Si bien, Grisales ha dejado claro que las críticas no resultan ser impedimento para seguir adelante con cada uno sus proyectos y por ende, decir lo que piensa, también ha demostrado que no se pierde un solo capítulo de ‘Yo me llamo’, pues no duda en responder los malos comentarios y hasta los halagos. Sin embargo, recientemente la situación terminó transformandose, pues la manizaleña sacó a flote su molestia frente al manejo que ha tenido la ciudad con la más reciente alcaldía.

En primer momento y de manera directa Amparo indicó: “Señora Alcalde, ¿será que de regalo de Navidad y como ‘tributo’ a su mandato que está por terminar , nos ofrece más seguridad en Bogotá?” Seguidamente, la ‘Diva’ reiteró que le resulta increible que durante el día y sobre todo en la noche la ausencia de la polícia y el estado de seguridad resulta más que evidente, pidiéndole así que se pusiera de acuerdo con el gobierno nacional, pero también resultó dando como idea la militarización de la capital colombiana.

“No se puede salir a a la calle”, reiteró Grisales y de paso recordando los diversos casos de inseguridad que se han presentado en Bogotá que van desde atracos hasta quienes resultando violetadas en medio de estas situaciones, dejando claro que la epoca decembrina trae consigo un mayor nivel de inseguridad, finalmente Amparo de manera directa aseguró que era hora de que Claudia hiciera algo por los ciudadanos quienes siempre serán los principales afectados. Eso sí, tampoco pasó de largo agradecerle y desearle una feliz navidad desde ya.