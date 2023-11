Así celebró Sebastián Caicedo sus 42 años, pese haber perdido a su papá hace pocas semanas

Sebastián Caicedo es un reconocido actor bogotano, destacado en producciones como El señor de los cielos, Los canarios y Sin senos no hay paraíso. Desde hace un año confirmó su separación de Carmen Villalobos, con quien sostuvo una relación por más de 10 años, pero que, por motivos que aún se desconocen, terminó.

Sin embargo, en julio de 2022 fue ella quien confirmó su ruptura tras varios meses de especulaciones sobre una posible crisis en su relación, advirtiendo que no daría más declaraciones ni detalles respecto a su decisión por respeto a los dos y los recuerdos que tenían en común por los 13 años que compartieron juntos. “(Después de) hablarlo, entenderlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes. Me imagino que para algunos será una sorpresa, a lo mejor para otros no tanto”, comentó en su momento.

Con su ruptura amorosa, el actor confesó que empezó a enfrentar una dura depresión en la que llegaron a su mente pensamientos negativos, ya que se sentía solo a pensar de estar rodeado de muchas personas. “Nada llenaba esos vacíos. Lo único que lo llenó fue cuando me acerqué a Dios”, afirmó. Debido a esto, aseguró que está en celibato con su actual pareja, la empresaria Juliana Diez.

En medio de este proceso, Sebastián estremeció el corazón de sus admiradores el pasado 2 de noviembre, luego de confirmar con un corto, pero emotivo mensaje, el fallecimiento de su padre, quien padecía una delicada enfermedad respiratoria.

“En casa papito”, fue el sentido mensaje que compartió Sebastián en sus historias de Instagram junto con una foto en la que aparecían los dos, uno frente al otro, compartiendo un momento de risas. Además, la imagen la acompañó con una canción cristiana llamada ‘Vuelto a casa’.

Debido a esto, el actor le dio la bienvenida a los 43 años el pasado 12 de noviembre con unas conmovedoras palabras inspiradas en su progenitor, recordando por qué su cercanía con Dios ha sido tan importante para su crecimiento y cambio de perspectiva sobre la vida.

“Conocí a Dios en mi desierto y en el quebranto, cuando me dolía el corazón, cuando el miedo y la incertidumbre se apoderaban de mí, cuando sentía que ya no podía más. Fue ahí cuando realmente lo conocí y mi vida cambió. Gracias, papá, porque vale la pena cada día morir un poco más para renacer en ti”, escribió Sebastián Caicedo en la descripción de su publicación.