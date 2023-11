Aida Victoria Merlano dejó ir al “amor de su vida” por este importante detalle

Aida Victoria Merlano le contó a sus seguidores que hace poco tiempo “dejó escapar” a quien parecía ser el amor de su vida, indicando que si bien tenía una gran cantidad de detalles que la enamoraban, también tenía un aspecto negativo. Esto fue suficiente para que la influencer replanteara su elección y siguiera su camino.

La creadora de contenido ha tenido un historial variado en lo que respecta a parejas y pretendientes, teniendo en su lista a varias figuras del entretenimiento colombiano como el influencer Yeferson Cossio, el streamer WestCol y el cantante Naldy. También se llegó a rumorear que mantuvo un amorío con el cantante Ryan Castro.

Y si bien ha sido criticada en más de una oportunidad por haber mantenido relaciones con varios hombres, la colombiana suele hacer caso omiso a estos comentarios y disfruta al máximo su vida con su peculiar sentido del humor y su forma de ser.

Pero a propósito de sus parejas y su vida romántica, Aida Victoria Merlano decidió compartir una anécdota con sus fans al respecto, contando cómo llegó a conocer a un hombre extranjero que le llamó mucho la atención y a quién consideró por un momento para convertirlo en su esposo en el futuro.

Según cuenta la influencer en sus historias, todo comenzó cuando empezó a ayudar a un hombre misterioso mientras estaba en el gimnasio, indicando que estaba un poco perdido con el idioma.

Tras esto, el sujeto quiso tener un gesto de agradecimiento con ella y la invitó a tomarse algo. En este proceso, la joven pudo conocer varios aspectos del hombre que la terminaron enamorando: “este hombre es bello, inteligente y con personalidad”.

Aida Victoria Merlano perdió el interés por su galán debido a un importante detalle

Si bien colombiana destacó lo mucho que le llamaba la atención el sujeto, tanto en su físico como en su forma de ser, durante su segunda cita salió a la luz un tema de conversación que le hizo replantear la situación: matrimonio

“Me empieza a decir: ‘yo no saldría con una mujer si yo no la contemplara como esposa porque eso me parece perder el tiempo”, contó Aida Victoria Merlano, indicando que, si bien le gustaría casarse, siente que aún falta algo de tiempo para que llegue ese momento.

A propósito de esto, la creadora de contenido decidió ser franca al respecto al indicarle que no tenían la misma meta en una relación, por lo que optó por cortar el avance del romance.

También aprovechó para contarle a sus fans que, si bien el hombre le parecía increíble, también tenía sus defectos: “este man es inteligente y guapo, sí; pero también es religioso y machista”.