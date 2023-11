Aida Victoria Merlano brindó consejos sexuales pero terminó llevando palo por esta razón

Aida Victoria Merlano decidió brindar parte de su experiencia en materia sexual al protagonizar un breve video en el que le daba algunas técnicas a sus seguidores para estimular a sus parejas en la cama. Sin embargo, la joven terminó recibiendo críticas a propósito de este tema y su historial con los hombres.

La creadora de contenido suele compartir todo tipo de videos en las redes sociales, muchos de ellos enfocados en situaciones cómicas con dramatizaciones y parodias, además de otros aspectos más serios, hablando sobre valores, amor propio y hasta de asuntos políticos y morales, cautivando a su público con su versatilidad en distintos temas.

Sin embargo, en diferentes oportunidades también deja ver su lado más atrevido posando en todo tipo de atuendos sugerentes o en vestidos de baño que dejan muy poco a la imaginación de sus seguidores.

También le gusta hablar sobre su sexualidad, indicando en más de una oportunidad varias de sus preferencias en la cama e incluso detalles más íntimos en donde deja entrever algunos aspectos de sus exparejas.

Pero en esta oportunidad, Aida Victoria Merlano decidió no enfocarse en ella, sino en brindan información de provechó respecto a cómo complacer a una mujer en la cama, indicando con posiciones bastante gráficas y explicaciones detalladas algunos de los procesos.

El clip muestra desde cómo estimular las zonas erógenas de la mujer, hasta las posiciones que puedan ser más placenteras para ella, invitando también a sus fans a practicar estos tips en casa para mantener a sus parejas contentas: “me saluda a Dios cuando lo vea”.

Aida Victoria Merlano recibió comentarios mixtos por sus “lecciones”

El clip compartido por la influencer despertó todo tipo de comentarios de parte de los usuarios de Instagram, ya que, si bien gran parte de ellos se mostraron interesados por intentar las técnicas de la joven, e incluso confirmaron lo placentero que esto puede llegar a ser, otro grupo se enfocó en la doble moral de la joven.

Y es que, a través de varios mensajes, muchos internautas la criticaron porque si bien ella exige algunos movimientos para estar satisfecha, dieron a entender que no brindaba lo mismo, razón por la que no ha logrado mantener a varios de sus exnovios.

“Y entonces porque no le dura ni el arroz en bajo”, “Tan grotesca, eso no se dice”, “Será que a esta muchacha no la atienden como es porque ha pasado por más novios que bueno pues” y “Pide y pide, pero no da. Por eso no retiene a ningún hombre” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de Aida Victoria Merlano.