Aida Victoria Merlano y su reflexivo mensaje sobre la autovaloración

Aida Victoria Merlano con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital.

Para la empresaria siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su vida, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, y esta vez no ha sido la expresión, pues ahora ha hablado sobre la importancia de la autovaloración.

Precisó que la materia de las personas vive creyéndose menos de lo que son, y tratándose como basura. Para ello indicó que en muchas veces se ha enfrentado a ella misma cuestionándose los motivos por los que se trata mal y el permitírselo a los demás.

“Y al final todas las respuestas conducen a lo mismo y es porque estoy donde creo merecer, porque recibo el trato que creo merecer, y porque muy en el fondo mi autopercepción está por el piso o es la narrativa que otro me contó”, confesó Aida Victoria Merlano.

Indicó que de repente hay una paleta de opciones maravillosas en frente y que la persona no las toma porque siente que no se las merece o porque cree que no es capaz.

“¿A mí quién me dijo que yo no valía y a quién decidí creerle? Tus papás, una expareja, un amigo, un desconocido en la calle, un jefe. Yo soy consiente que cuando uno está trabajando en algo que ama, que quiere y cuando uno en verdad quiere hacer las cosas bien el juicio más crudo que uno tiene es con uno mismo. A veces uno se trata horrible ¿Por qué te importa más ser empático y ser digno del trato que tienes con los que están afuera si realmente el diálogo más importante que debes tener es contigo mismo?”. — Aida Victoria Merlano

Para ello invitó a reconocer los logros que se hayan tendido en el pasado en vez de enfocarse solamente en el error que se tenga en el frente, solo resarcirlo. Precisó que es prioritario dejar de auto señalarse ya que esto va a influir con los comentarios de los demás y sería algo que se ratificaría en vez de cambiarlo.

“Si usted se cree que no vale va a estar todo el tiempo en la vida recibiendo migajas de los demás ni siquiera porque los de más te den migajas, sino es porque es lo que tú agarras. Sea agradecido con usted mismo, sea su mejor amigo”, finalizó Aida Victoria Merlano.