Aida Victoria Merlano se hizo “famosa” por un polémico video criticando a la alcaldía de Tarazá

Aida Victoria Merlano le contó a sus seguidores que terminó volviéndose “famosa” a propósito de un video que subió en su cuenta de Facebook, el cual se ha hecho viral debido a que arremetió duramente contra la alcaldía de Tarazá a propósito de un inconveniente que tuvo en su paso por el municipio antioqueño.

La influencer suele mostrar parte de su día a día y de sus aventuras a través de sus redes sociales, tomando en cuenta el tono cómico para compartir con sus seguidores varias anécdotas y ocurrencias mientras les informa sobre los detalles que de su vida agitada.

Puede leer: “Lo que yo soy es ardida”: Aida Victoria Merlano contó cómo contribuyó a las elecciones regionales

Y a propósito de la travesía que vivió hace pocos días durante su proceso de mudanza, la creadora de contenido publicó varios videos para relatar los pormenores de su aventura, dejando ver que si bien fue una jornada tediosa en donde pasó más de 10 horas frente al volante, también tuvo sus momentos divertidos.

Pero tal parece que sus fanáticos se enfocaron en una parte del clip en donde la influencer quedó mal parada, ya que debido a un inconveniente en la vía se despachó en contra de la alcaldía de Tarazá.

Mientras estaba camino a Medellín, Aida Victoria Merlano se encontró con varios vehículos que ralentizaron su paso debido a que estaban acumulados para una movilización a favor de la alcaldía de Tarazá.

Esto sacó lo peor de la joven, expresándose de manera negativa contra esta entidad: “yo solo espero que así como paralizas al pueblo, trabajes, gordo. es lo único. Te deseo muchos éxitos en tus cuatro años de robar plata, digo, de gobernar”.

Además, mientras el cielo se iluminó con fuegos artificiales, la colombiana resaltó que era algo bastante costoso, acusando a la entidad de robar dinero para costear este tipo de cosas.

Lea también: Aida Victoria Merlano pasa otra crisis familiar ¿Otra vez por su mamá?

Aida Victoria Merlano se volvió “famosa” en Tarazá por sus polémicas declaraciones

En una historia de Instagram, la influencer quedó asombrada por el hecho de que algunas personas habían compartido su polémico video de Instagram con el alcalde de Tarazá, contando entre risas que por culpa de los internautas ahora esta vetada del municipio.

“Ustedes son como un gato con piquiña en el rabo, ustedes no se quedan quietos. Ya le mandaron el video al alcalde de Tarazá ¿Había necesidad? ¿Por qué no simplemente se quedaron con el videito de ‘ay, yo voy a ver qué dijo la otra’, ‘ay, está hablando barbaridades’? No. Ya me vetaron de Tarazá”, dijo Aida Victoria Merlano en una historia.