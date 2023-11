“No sirve”: Sara Corrales reveló la cualidad que no soporta en un hombre

Sara Corrales le compartió a sus seguidores una curiosa escena en una de sus historias de Instagram, aprovechando la oportunidad para contar qué cualidad no soporta en un hombre, resaltando también que una pareja puede llegar a ser muy útil para varios detalles inesperados que, si bien pueden parecer sencillos, causan impacto.

La actriz ha estado muy activa en las redes sociales durante los últimos días, publicando una gran cantidad de historias en Instagram a propósito de su viaje a Marruecos, disfrutando de la cultura, visitando sitios turísticos y probando algunos platillos que la gastronomía local le ofrece a sus visitantes.

Y a pesar de que su paso por el país africano fue casi satisfactorio debido a un inconveniente con el clima y la comida que la dejó un poco fatigada, su travesía ha concluido, dirigiéndose a España a continuar turisteando.

Si bien ha dejado ver que la buena compañía, el ambiente divertido y las experiencias de provecho la han seguido desde Marruecos, en una de sus recientes historias mostró un detalle un poco alejado de esta temática: el amor y las cualidades que debe tener un novio.

En el clip se puede ver a uno de los compañeros de viajes de Sara Corrales agachado en medio de una plaza, tomándole una foto a una chica en una bicicleta, mientras que la colombiana lo ponía como ejemplo para otros hombres con pareja.

“Novios, aprendan. El que no sea ahora fotógrafo no sirve. Novios, por favor hagan cursos de fotografía para poder conquistar a las chicas. Novio que no tome buenas fotos y haga buenos reels no sirve”, dijo entre risas la actriz indicando que el hecho de que no sepa tomar buenas fotos es una particularidad que busca evitar en una pareja.

Sara Corrales le daría la razón a Maleja Restrepo y Tatán Mejía

Tal parece que el pensamiento de Sara Corrales respecto a que los hombres deben saber tomar fotografías es bastante acertado, y esto se puede comprobar en una de las parejas más reconocidas de la farándula colombiana: Maleja restrepo y Tatán Mejía.

Y es que, en su viaje por España, la presentadora hace una broma respecto a que su esposo no aparece en ninguna de las fotos, todo mientras hacen un recopilatorio en video de las veces que Maleja le pasó el teléfono a Tatán para que le tomara una fotografía a ella sola.

Como era de esperarse las reacciones al clip no tardaron en llegar pues la comunidad digital de ambos presentadores se hizo presente en los comentarios entre quienes aseguran que la que se fue a disfrutar fue ella y que solo se llevó a Tatán de fotógrafo.