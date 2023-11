“Yo no soy Winnie Pooh”: ‘Epa Colombia’ explotó luego de que criticaran su barriga de embarazada

‘Epa Colombia’ se mostró muy molesta luego de recibir una aparente cantidad considerable de críticas alrededor de su embarazo, específicamente en lo que se refiere a su barriga, con muchos internautas indicando que no parecía que estuviera esperando un bebé. Y a propósito de esto, la empresaria terminó respondiendo de manera contundente en contra de sus haters.

La influencer ha compartido con sus seguidores varios detalles de su faceta de embarazada, mostrando tanto lo bueno como lo malo, desde los fuertes síntomas que ha presentado una vez que empezó su proceso, hasta la felicidad cuando le muestran la ecografía de su bebé.

Además, con frecuencia muestra los cambios por los que ha estado atravesando su cuerpo como el aumento de sus senos y hasta el leve crecimiento de su barriga de embarazada, sintiéndose orgullosa de todo el proceso.

Sin embargo, tal y como da a entender Epa Colombia en una de sus historias, algunos internautas la han tildado de falsa, indicando que podría estar engañando a sus seguidores ya que, según ellos, su barriga no ha crecido en lo absoluto.

“Me han dicho mucho como que: ‘ay, amiga, tienes cuatro meses, pero no tienes nada de barriga’. Obvio no, amiga. Yo sí estoy embarazada, pero no me ha salido barriguita pues porque todos los cuerpos son diferentes”, empezó a contar la empresaria de keratinas en su historia.

Epa Colombia le dio un contundente remate a sus seguidores con su respuesta

En la misma historia, Epa Colombia aprovechó para decirle a sus detractores que en vez de criticar los cuerpos ajenos y estar pendientes de ella, lo mejor que podían hacer era concentrarse en otros asuntos, como “vigilar a sus maridos”.

“Yo no soy Winnie Pooh, amiga. Yo soy flaca, desde chica he sido flaquitica, amiga. Pero si me sale, bien; si no, también. Si tengo cirugías, bien; si no, también. Las mujeres siempre nos están atacando y nos están criticando tan fuerte. Amiga, ¿por qué no andas pendiente de tu vida y de tu marido?”, concluyó la colombiana.