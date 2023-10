¿Se arrepintió? ‘Epa Colombia’ contó que tiene miedo de enfrentarse a Yina Calderón por esta razón

‘Epa Colombia’ le lanzó una dura indirecta a Yina Calderón a propósito de su encuentro este 31 de octubre en donde se enfrentarán en vivo para ver quien es la mejor DJ entre ellas. Sin embargo, la futura mamá no se sintió muy segura de hacerle frente a su rival debido a teme por la vida de su bebé.

La relación entre ambas figuras de las redes sociales es una de las más complicadas de este ámbito en el país, protagonizando todo tipo de conflictos virtuales en donde las ofensas, las críticas y las indirectas se hacen presentes en muchos mensajes que han intercambiado desde hace varios años.

Sin embargo, finalmente ambas accedieron a dejar a un lado peleas virtuales para pasar a algo presencial, batiéndose en un duelo de DJs frente a un público en vivo para ver quién de las dos es la mejor entre ellas, invitando a sus fans al evento para recibir su apoyo.

Y si bien Epa Colombia se había mostrado muy segura y hasta emocionada por participar, tal parece que ahora empieza a tener cierto miedo, lanzándole una pequeña indirecta a Yina Calderón a propósito de su embarazo y cómo podría arremeter contra ella y su bebé.

“Te iba a pedir que por favor mañana no me vayas a empujar, porque como ya sabes, dentro de mí hay una ‘mini mí'. Entonces no quiero que me empujen, ni me halen las extensiones, sino que te portes bien, juiciosa, sin empujarnos, sin halarnos, amiga”, dijo la empresaria en una historia.

A pesar de que no mencionó a Yina Calderón en esta historia, muchos internautas aseguran que este anuncio lo hizo a propósito del video que grabó la empresaria de fajas indicando que no tiene intenciones de lastimar a Epa Colombia porque está embrazada.

Yina Calderón y su polémico video sobre evitar ser violenta con Epa Colombia

Hace varios días, Yina Calderón publicó una historia pronunciándose respecto a los rumores que circulaban en las redes sociales en relación a que durante su enfrentamiento aprovecharía para atacar a su rival físicamente, con muchos internautas temiendo tanto por Epa Colombia como por su bebé.

En el clip, la DJ aprovechó para desmentir todo esto, indicando que ella no sería capaz de actuar en contra de una mujer embarazada sin importar ningún tipo de conflicto previo

“Que dizque yo voy a empujar a ‘Epa’, que yo voy a hacer yo no sé qué, cómo se le ocurre. Primero que todo, Halloween es una fecha para compartir con nuestros niños, para estar felices todos, para disfrazarnos, no para pelear. Y dos, ella es una mujer en estado de embarazo, ¿cómo se les ocurre a ustedes que yo me voy a agarrar?”, dijo la influencer.

Sin embargo, al final del clip bromeó respecto a que con unos tragos de más no sabía de qué podía ser capaz.