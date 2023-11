¿Arrepentida? ‘Epa Colombia’ confesó que quiere tener un solo hijo por esta razón

‘Epa Colombia’ le confesó a sus seguidores que por los momentos tiene entre sus planes tener un solo hijo, a pesar de que en el pasado soñaba con tener una gran familia llena de niños. Sin embargo, un nuevo detalle en su embarazo le hizo cambiar de parecer de manera rotunda.

La empresaria de keratinas ha estado pasado por un momento muy especial para ella y para su novia, Karol Samantha, disfrutando de su embarazo y sintiéndose muy emocionadas porque el próximo año estaría dando a luz a su bebé, mostrando los avances de su proceso cada semana con una sonrisa en su rostro.

Sin embargo, en una reciente serie de historias contó que no todo ha sido tan positivo para ella, revelando que ha manifestado varios síntomas que la han mantenido bastante incómoda, presentando malestar e incomodidad en su cuerpo.

“Me arde la boca del estómago, la garganta me arde, tengo acidez, reflujo, de todo. Estoy mal, amiga”, comenzó a relatar la influencer, indicando también que a pesar de que le han comentado que después de los tres meses de embarazo los síntomas comienzan a aplacarse, no ha notado diferencia pese a que ya va por el cuarto mes.

También aprovechó para confesar que debido a todos estos síntomas que ha presentado, se está replanteando tener más de un hijo, a pesar de que antes soñaba con tener una familia numerosa con tres niños.

“Con todo esto que está pasando, la verdad, estoy pensando en solo tener un hijo. Yo dije: ‘no, yo voy por tres seguidos, yo me doy la oportunidad de que me está yendo bien, que salgan a correr todos y que estén gritando aquí'. Pero no, amiga, esto es muy duro, de verdad es fuerte”, dijo con pesar Epa Colombia.

Epa Colombia mostró otro efecto secundario de su embarazo

Si bien la joven dejó ver que ha presentado varias incomodidades en su cuadro de salud, también le reveló a sus fanáticos que otros detalles empiezan a manifestarse en su cuerpo, enfocándose en que sus senos han crecido mucho y que esto le ha causa cierta incomodidad.

“Me crecieron tanto que se me rompió la piel desde la esquina hasta acá, que yo me apliqué todos los días crema y aceite. Entonces cuando vengan a decir: ‘es que tú no te cuidaste’ (...) Es que me crecieron demasiado, amiga, de verdad. Tengo unos senos grandísimos”, señaló Epa Colombia.

También indicó que ahora mantiene prendas de ropa anchas en la parte superior porque le da pena el tamaño de sus senos actualmente. Sin embargo, en otra historia aprovechó para mostrar lo grandes que estaban al levantarse su suéter.