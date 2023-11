Este es el presentador que remplazará al ‘gordo’ Ariel en el programa ‘Lo Sé Todo Colombia’

Durante la emisión del programa en vivo de entretenimiento “Lo Sé Todo Colombia” del Canal Uno, su presentador, Ariel Osorio, anunció su retiro del programa por temas de salud. En sus propias palabras manifestó “me veo en la triste, pero necesaria situación de retirarme del programa… Tengo una problema de salud que me hace vivir sin poder expresar una de las emociones más importantes del ser humano, no puedo llorar”.

Ariel Osorio narró que cuando llega a emocionarse al punto de las lágrimas, sus vías respiratorias se congestionan de tal manera que le impiden respirar y presenta cuadros de hiperventilación qué lo llevan a un estado crítico de salud, por tal motivo tiene que mantener esta emoción al límite causándole una gran tristeza y preocupación.

Por eso, después de 6 años frente al espacio de 2 horas, y ahora emitido también los fines de semana. El presentador Ariel Osorio solo se ha ausentado por 2 semanas por COVID en la pandemia, Ariel se ausentará por un término aún no definido por una cirugía funcional respiratoria a cargo del prestigioso cirujano Luis Devoz.

La cuenta de Instagram del magacín replicó la explicación del presentador acerca de una complicación de salud que obligó a su retiro después de cinco años como referente frente a los fanáticos del programa.

Ahora bien, Oswaldo Martínez, que antes había estado en las emisiones, es el designado para ocupar el lugar que antes tenía el veterano periodista tolimense, referente del programa de Canal 1. De hecho, el comunicador es el director de contenidos del magacín y ha demostrado su estilo original en otras apariciones en la pantalla chica, con bailes y bromas cuando estaba al lado de Ariel Osorio.

También Oswaldo Martínez, se ocupará de tomar el lugar del reconocido Ariel Osorio mientras se recupera de su salud y de su cirugía, para tomar nuevamente las riendas del programa.

