“Fue una cirugía compleja”: doctor que operó a ‘El Gordo Ariel’ reveló qué pasó en la intervención

‘El Gordo Ariel’ se retiró de ‘Lo Sé Todo’ por graves problemas de salud, sobre todo con sus vías respiratorias. En medio del programa en vivo, el famoso presentador reveló a sus televidentes que tendría que irse indefinidamente porque tenía que realizarse una cirugía de urgencia. Ahora que terminó la operación, su doctor compartió un corto video en donde reveló como había salido la intervención.

Luego de haber estado en el quirófano por seis horas, parece que la operación, sobre todo de la nariz, se complicó un poco:

“Acabamos de terminar la cirugía de Ariel, una cirugía de seis horas, una cirugía bastante compleja. En cuando a la parte funcional de la nariz, tuvimos que reconstruir la nariz y hemos logrado el resultado tanto estético como funcional”, afirmó el doctor.

Además de eso, fue el mismo Ariel quien decidió dedicarle unas palabras a sus seguidores, quienes estuvieron muy pendientes de su avance de salud:

“Gracias a todas las personas que han estado pendientes y se han preocupado por mi. Gracias a Dios salió todo muy bien, pronto vendrá ‘El Gordo Ariel’ dándoles todo el cariño que se merecen”, afirmó el presentador colombiano.

Por supuesto, sus compañeros y colegas de medios de comunicación han estado muy pendientes de la recuperación del presentador, sobre todo porque muchos lo consideran el alma del programa.

¿Por qué tuvieron que operar al ‘Gordo Ariel’?

El presentador habló en medio del programa en vivo:

“Yo he estado en todas las emisiones, nada ha impedido que yo esté aquí frente a las cámaras, pero para mi es muy complicado dejar el programa y los espectadores, pero hace más de un año mi salud se ha complicado por mis vías respiratorias, pero aparte de respirar, me ese complicado una emoción, yo no puedo llorar porque me hiperventilo y he llegado a un estado crítico. Lo he pensado mucho y decidí retirarme de Lo Sé Todo, entro mañana a quirófano a las 5 de la mañana”.