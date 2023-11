“Erika Zafada”: La terrible parodia que le hacieron a Erika Zapata en ‘Sábados Felices’

No cabe duda que uno de los programas que más años tiene en la televisión colombiana, es ‘Sábados Felices’, en donde varios comediantes y actores colombianos se reúnen para hacer chistes y hacer varias escenas actuadas. ‘A Yo Me Llaman’ precisamente es la parodia del programa del Canal Caracol, pero lo que muchos no se esperaban era que a la misma periodista Erika Zapata fue centro de burlas dentro del programa.

Para nadie es un secreto que Erika ha sido tendencia en redes sociales en varios oportunidades por su manera de hablar y hacer reportajes, pues ella misma ha descrito su manera de hablar como algo muy coloquial y cercano a los espectadores, sobre todo visualizando que en Colombia se habla con muchos acentos.

Lo cierto es que en ‘Sábados Felices’ no dejaron pasar la oportunidad para burlarse de ella, pues apareció la misma comediante que parodia a Amparo Grisales, se puso una peluca del color de cabello de Erika y llamaron al personaje Erika Zafada.

Además de imitar su característico acento, la hicieron pasar por una reportera un poco subida de tono con un hombre guapo, “lo bueno de este trabajo es que alimento ojo”, afirmó la comediante.

Pero no fue todo, de hecho, el mismo programa se burló de que Erika Zapata no ha tenido una pareja ni tampoco ha dado un beso, pues el personaje, tratando de conquistar al entrevistado, afirmó; “yo nunca he besado a nadie”, a lo que el hombre contestó, “algún día”, mientras salía corriendo de ella.

A pesar de que parecía algo inocente, podrían algunos asegurar que no es lo más correcto, teniendo en cuenta que se puede ver afectada por esos chistes.