“Estoy durmiendo en un colchoncito en el piso”: Marilyn Patiño contó qué está pasando por una difícil etapa de su vida

Marilyn Patiño es una de las actrices de televisión más famosas del país, su talento la han llevado a participar en producciones destacadas a nivel internacional como lo es ‘Sin tetas no hay paraíso’ y ‘Escobar: el patrón del mal’. Sin embargo, pese a su fama en la industria, la actriz recientemente confesó que no la está pasando tan bien como muchos creen.

La colombina ha tenido que enfrentarse a duros momentos, entre ellos el asesinato de su exesposo y el padre de sus hijos Héctor Fabián Bonilla Ulloa. A esta tragedia, se le sumaron otras crisis que la famosa recientemente compartió con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Patiño comentó en un video que una amiga se preocupó por su situación en Estados Unidos y que a raíz de ello la actriz decidió contar la cómo ha estado enfrentado una etapa de necesidades.

“Una amiga me escribió para preguntarme que si era verdad que estaba pasando necesidades acá y efectivamente sí, estoy durmiendo en un colchoncito en el piso, así estoy. No me da miedo, no me avergüenza decirle al mundo que estoy pasando necesidades. Llego a este país amenazada, robada, a empezar de cero, no tengo miedo porque estoy con Dios. Soy una mujer trabajadora, siempre lo he sido, me gusta ganarme el pan, traer todo lo que mi familia necesite”, contó la actriz.

Pero pese a lo duro que ha sido vivir esta experiencia y reponerse ante las adversidades, Patiño aseguró que se mantiene perseverante y confiada en que con sus capacidades podrá sacar adelante a su familia: “Soy cero perezosa, luchadora, guerrera, estoy para aportar, no me da pereza hacer aseo, siempre he sido una mujer muy ocupada, me he esforzado y superado... ¿por qué tengo sentir vergüenza de pasar necesidades? Me robaron mi apartamento, me robaron mis cosas, me amenazaron, me tocó salir y voy a empezar de cero, no me da miedo, no tengo un peso. A mí jamás me ha dado pena decir cuando estoy pasando una necesidad, no soy ladrona, no estoy llena de vicios...tengo que sentirme orgullosa de lo que soy. Soy una mujer que evoluciona y supera cualquier adversidad, esto no es nada comparado con lo que me tocó pasar”, aseguró la famosa.