“Pongo delante de ti señor a los burlones escondidos detrás de un perfil” Marilyn Patiño respondió a los que se burlaron de su desgracia familiar

Marilyn Patiño es una talentosa actriz que ha ganado reconocimiento por su participación en seriados como Los Reyes, Escobar: el patrón del mal y Sin tetas no hay paraíso. Recientemente, en sus redes sociales, publicó la lamentable noticia del fallecimiento del padre de sus dos hijos, al parecer en la finca en la que se encontraba con su actual pareja.

Conforme lo que revelaron las autoridades del caso, Héctor Fabián Bonilla Ulloa era un respetable ganadero y comerciante. De hecho, fue una de las víctimas de una masacre en Caloto (Cauca), el pasado 16 de octubre. Y aunque la popular actriz, reconocida por sus papeles en producciones como ‘Oye bonita’, ‘Sin senos sí hay paraíso’ y ‘La Hipocondríaca’, pidió que se le respetara su privacidad en medio del duro momento que atraviese junto a su familia, volvió a dejar un mensaje relacionado en sus redes sociales.

En esta oportunidad, los destinatarios, en palabras de la actriz, son “los que ahora se burlan” de ella “y de nuestra desgracia”.

Patiño, quien tuvo dos hijos con Bonilla (Valentín y Samuel), añadió entonces: “No me interesan en lo absoluto venganzas ni represalias contra nadie, pero pido que me dejen quieta, pido que no se metan conmigo. No voy a recibir extorsiones ni ningún tipo de chantajes”.

Y ahora, mientras el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación adelanta la investigación por lo ocurrido, Patiño ‘se despachó’ con un duro mensaje para quienes se “han burlado” de la situación.

”Solo tengo algo para decirles a los que ahora se burlan de mí y de nuestra ‘desgracia’ mi lucha siempre ha sido de rodillas ante Dios y siempre me he levantado en victoria con cada una de las pruebas que me han llegado”, apuntó la actriz de entrada.

“No soy religiosa, soy creyente de la justicia y la verdad, doblo rodilla y me levanta mi padre en Victoria. Así que aquí públicamente pongo delante de ti señor a los burlones escondidos detrás de un perfil. Pasa con tu espada de fuego y haznos justicia divina. Lo declaró en el nombre de Jesús y no dejaré de doblar rodilla hasta que mis ojos vean la recompensa de los impíos. Sello estas palabras hoy en el nombre de yahwe (sic)”, remarcó Patiño.

Al final, cerrando el mensaje que acompañó la imagen de un atardecer, la actriz escribió: “Cuida lo que sale de tu boca y de tu corazón. Vivimos en tiempos de justicia divina. Este mensaje solo lo entenderán los hijos de Dios”.