Amparo Grisales hizo llorar a Yo Me Llamo Ryan Castro y el participante se refugió en Melina Ramírez

Yo Me Llamo ha generado controversia en redes sociales, luego de que un participante del reality terminara llorando por las palabras de Amparo Grisales. Sin duda, varios espectadores se han manifestado molestos por la actitud de la jurado, sobre todo porque a veces no sabe decir las cosas ni siquiera a sus propios compañeros.

Lo cierto es que ahora Yo Me Llamo Ryan Castro generó controversia y tristeza en los espectadores, pues luego de su presentación, el participante fue duramente criticado por los jurados, quienes aseguraron que no fue su mejor presentación.

Sin embargo, la noticia más impactante llegó cuando Amparo Grisales lo seleccionó como uno de los peores de la noche y lo mandó para el grupo de eliminación. A penas Ryan Castro salió del escenario, se fue para donde estaba Melina Ramírez y empezó a llorar, casi desconsolado, muy afectado por la decisión de la ‘Diva de Colombia’:

“Esta es una oportunidad más, todavía no nos vamos. Es difícil competir contra los compañeros de nosotros porque todos tenemos el mismo sueño y las mismas ganas”, afirmó el participante con lágrimas en los ojos, “nada, siento que me esforcé mucho, pero voy a seguir batallando, así que no me rindo, esto sigue”, terminó por decir el participante.

Sin duda, varios espectadores se conmovieron, incluso lo apoyaron en redes sociales y se fueron en contra de Amparo, quien ni con la mirada lo consoló y sí parecía juzgarlo.

No pareció raro porque Amparo no suele conmoverse por los participantes ni mucho menos de los resultados de sus presentaciones.