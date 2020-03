“Imitar es un don de Dios, que con los años se va perfeccionando”: María Auxilio Vélez

Cuando se habla de grandes imitadores en Colombia, sin duda, el nombre de María Auxilio Vélez siempre aparece. A ella la vemos en televisión, la escuchamos en la radio, y ahora también la podremos ver en el teatro gracias a Los imitadores, un stand up comedy en el que estará junto a otros duros de la imitación como Camilo Cifuentes y Óscar Iván Castaño. Y como su nombre lo dice, los espectadores morirán de la risa viendo un sin fin de imitaciones que solo ellos pueden hacer. PUBLIMETRO habló con María Auxilio, sobre este show que podrá ver los próximos 6 y 7 de marzo en el Teatro ABC.

¿Qué veremos el 6 y 7 de marzo en el Teatro ABC?

Un derroche de imitaciones y de energía, porque estoy con los mejores, con Camilo Cifuentes y Óscar Iván Castaño, con quienes trabajo en Voz Populi Te Ve y en radio también. Así que se encontrarán con demasiadas, demasiadas imitaciones, con personajes que solo ellos saben imitar, así que estoy segura de que se van a divertir muchísimo.

¿Los tres van a interactuar o cada uno tendrá su espacio?

Será de todo un poco ya que cada uno tendrá su propia parte de imitación, aunque también habrá un fragmento en el que estaremos juntos.

¿Por qué los tres deciden unirse para hacer este show de imitadores?

Sucedió a raíz del Festival del humor, porque en este hicimos una rutina los tres y gustó muchísimo, entonces pensamos que sería bueno hacer un espectáculo juntos, y además, también se nos ocurrió la idea de nombrarlo Los imitadores, y la verdad es que nos ha ido bastante bien, hasta ahora.

¿Cuál es el personaje que más le piden imitar en la actualidad?

Sin duda alguna es Amparo Grisales, además que es un personaje espectacular para imitar. Aunque tengo que decir que María Lucía Fernández, Esperanza Gómez y Auxilito, también son otras de las favoritas del público colombiano.

“Desde muy pequeña comencé a imitar a mis familiares, tíos primas, hermanos, mi mamá, en fin, a todo el mundo, porque en ese grupo también entraban hasta los vecinos”, María Auxilio Vélez.

¿Cuáles son los personajes que más le causan risa y que imitan Camilo y Óscar?

La verdad es que me queda difícil decir cuáles son mis favoritos, ya que todos me encantan y con todos me muero de la risa. Pero bueno, si tuviera que escoger un par diría que de Camilo me quedó con su imitación de Alberto Linero, y tengo que decir que imita muy bien a cualquier cantante, lo hace magistralmente. Y respecto a Óscar Iván tengo que confesar que me encanta su imitación del director del Dane, aunque también interpreta muy bien a Nairo Quintana y a Falcao.

¿Cuál es ese personaje que ha querido imitar, pero que de pronto no le ha salido bien?

Son muchas, porque la verdad hay voces muy difíciles que son nada fácil de imitar a la perfección. En este momento, por ejemplo, estoy intentando a Paloma Valencia porque a veces habla muy suavecito y otras lo hace muy desesperada, alegando demasiado. Pero bueno, en Voz Populi le hemos estado dando una figura chévere, que comienza hablando pasito y luego se transforma a un tono de política, como si quisiera hacer campaña. Pero la conclusión es que uno no se las sabe todas y hay personajes que salen como otros que nada, ni intentándolo.

¿Cuándo descubrió que tenía la habilidad de imitar y de hacer reír al hacerlo?

Desde muy pequeña comencé a imitar a mis familiares, tíos primas, hermanos, mi mamá, en fin, a todo el mundo, porque en ese grupo también entraban hasta los vecinos. Claro, en esa época no tenía claro que quería ser imitadora, y con el tiempo, de tanto tomar el pelo y de imitar las cosas se fueron dando, y cuando estuve con Jaime Botero en la Charlot, él me dijo que yo era cómica. De hecho, cuando estaba tan enfermo me mandaba decir que por favor no hablara porque se iba a atacar y le daba mucha tos. Entonces yo esos días entraba calladita, y es que Jaime Botero todo me lo celebraba, las bobadas con las que yo salía y mi manera de imitar a todo el mundo.

Él me dijo muchas veces que me fuera por esa parte cómica, que era mi habilidad más fuerte, pero yo no tenía ni idea, así que me puse a estudiar actuación, y poco a poco me fui formando, llegué a Olímpica Stereo, donde el director me puso a hacer personajes. De ahí conocí a Jairo Susa, que hace parte del taller creativo de Sábados felices, me contactó con Heriberto Sandoval, llevé la lista de personajes que tenía y bueno, me quedé.

¿Considera que uno nace con el don de la imitación o que es una habilidad que se puede desarrollar si se quiere?

Esto es un don con el que se nace, pero que se perfecciona con el pasar los años. Y es que el tiempo y la experiencia le da a uno la capacidad de ser más astuto a la hora de coger las tonalidades, la expresión corporal y oral, y demás. Pero en definitiva, este es un don de Dios que va evolucionando con el pasar del tiempo.

