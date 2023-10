¿'Subiditos’ de tono? Presentadora de ‘Día a Día’ confesó que un famoso galán le ‘echó los perros’ teniendo esposa

‘Día a Día’ es uno de los programas de entretenimiento más famosos de Caracol televisión, pues durante más de 22 años ha estado cautivando a los televidentes durante las mañanas del canal, en compañía de su presentadora estrella Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carolina Cruz, Carolina Soto, Juan Diego Vanegas y Jhovanoty. Pero eso sí, quienes tampoco pasan desapercibidas son precisamente las presentadoras que hacen parte de las ciudades y ahora una de ellas terminó confesando que un famoso y “galanazo” le coqueteó teniendo esposa.

Se trata, precisamente de Sandra Posada quien desde hace varios años ha hecho parte del matutino e incluso ha cubierto algunos días de ausencia en Bogotá tanto en ‘Día a Día’ con en ‘La Red’, ganándose el cariño de los televidentes con su belleza y carisma. Recientemente, la paisa estuvo de invitada al programa ‘Mesa de Trabajo’ de Frank Martínez, Adrián Parada y Chicho Arias, en donde las risas, pero también los diversos detalles de su vida no se hicieron esperar.

Una de las confesiones que sin duda no pasaron desapercibidas fue el coqueteo por parte de un famoso, pues de acuerdo con las declaraciones de Sandra estas se dieron a través de las redes sociales, destacando su belleza y sus ‘looks’: “Empezó diciéndome, soy tu fan número uno. Yo le escribí, muchísimas gracias, pues yo como que toda sana”

Seguidamente, la presentadora reiteró que con el agradecimiento abrió la puerta para que la conversación no parara allí, pues según ella no fue una ocasión sino varias veces. Pues, tiempo después y sabiendo que Posada se dirigía a Bogotá este famoso hombre no dudó en invitarla a comer, propuesta a la que ella se negó: “Pero ya llegó un momento en que la conversación iba subiendo de tono…”

Y es que a través de sus redes sociales, la presentadora ha dejado claro el amor que siente por su pareja y en medio de esta situación de insistencia y evidente incomodidad por su parte la mejor opción para ella fue precisamente enviarle saludos a la pareja de este hombre y al resto de su familia. Incluso ante nuevas invitaciones ella pedía que cuadraran con su pareja y la esposa de él, buscando que este famoso entendiera esta situación.