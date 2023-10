“La situación me traumó”: Yeison Jiménez reveló el accidente cerebrovascular que vivió por culpa de una sobredosis

Uno de los cantantes de música popular más famosos en Colombia es precisamente Yeison Jiménez quien cuenta con grandes éxitos como ‘Guaro’ y ‘Aventurero, sin dejar de lado, que ha logrado ganarse el cariño del público gracias a su sencillez y ganas de ayudar a quienes más lo necesitan. Y es que, además de ser artista se convirtió en empresario contando con alrededor de 8 empresas, pero eso sí, a pesar de contar el amor con su familia el manizaleño recientemente confesó el accidente cerebrovascular que vivió a causa de una sobredosis.

Le puede gustar: ¿Un cumpleaños fuera de lo común? Así fue la celebración de cumpleaños de la hija de Andrea Serna, Emilia

Si bien, Jiménez cuenta con una apretada agenda a diario en las últimas semanas se ha tomado el tiempo para revelar detalles de su vida en diversas entrevistas. La más reciente se dio para ‘Kienyke’ en donde sin filtro alguno se sinceró sobre los momentos difíciles que vivió y hoy son impulso para algunas de las cosas que lleva a cabo.

En medio de las diversas historias, Jiménez aseguró que sobre los 19 o 20 años estaban tratando de dejar el cigarrillo y el licor, “consumí muy poca droga porque cuanto tenía 15 años a través de una sobredosis me pasé de piña”. Seguidamente, el artista confesó que esta situación lo llevó a tener un accidente cerebrovascular.

También puede leer: “Qué viva la derecha”: Margarita Rosa luego de asimilar las votaciones lanzó ‘pullas’ al triunfo de Galán y ‘Fico’

“La sensación fue muy horrible, la situación me traumó”. Y es que en medio de su relato Yeison terminó dando a conocer otro momento que lo marcó y que quizás fue el primero de ellos, pues a sus 14 o 15 años con diversos amigos se encontraban en una terraza escuchando rap y hip-hop. Pero eso sí, estos “amigos” eran mucho mayores que él, ya que sobrepasaban los 20 años de edad y quienes se encontraban consumiendo cocaína, sin embargo, el compartir se transformó en cuestión de minutos.

“Yo me estaba fumando un cigarrillo cuando uno me dijo chinche venga échese un pase y yo le dije no quiero, y me dijo si no se echa un pase lo tiro de aquí. Era un tercer piso, una terraza y yo sabía que ese hiju$p&ta me tiraba de ahí”. Siendo esta la primera vez que tuvo algún tipo de contacto con las drogas y desde allí, lo cogió de “costumbre” en las borracheras, dejando claro que este tipo de sustancias fueron muy poco en su vida.