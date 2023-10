En su momento más íntimo: Carolina Soto mostró su cita infaltable cada noche

Carolina Soto es una de las mujeres más bellas y queridas de Colombia, sobre todo por su recorrido por la carrera que ha hecho en la televisión colombiana y por la familia tan bonita que ha construido. Ahora, por medio de sus redes sociales, por donde se mantiene bastante activa, reveló la cita infaltable que tiene todos los días.

También le puede interesar: “Besito con lengua, 1500 pesos”: nuevo emprendimiento de joven en TransMilenio dejó con la boca abierta a más de uno

No cabe duda que Carolina Soto sabe mantener su familia muy bien no solo por su trabajo, sino porque se considera una mujer bastante devota a Dios y a la Virgen, por ende, una de las cosas que no puede faltar en su casa, es la oración constante hacia la madre de Jesús.

A través de sus redes sociales, la presentadora colombiana subió una foto de su momento íntimo de oración y reveló que esa es la manera de mantenerse conectada con las bendiciones para ella y para su familia.

Sin duda, muchos seguidores la tienen en redes sociales no por su trabajo en televisión, sino por su fe y su familia, quienes son su prioridad en la vida.

También le puede interesar: ¿Problemas en el paraíso?: afirman que Pipe Bueno eliminó a participante de Yo Me Llamo por venganza a Grisales

No es raro que Carolina sea una persona muy devota a la oración, sobre todo siendo figura pública, en donde se tiene que enfrentar a muchos comentarios de espectadores colombianos, rumores y críticas, por lo que necesita pedir mucho por su salud mental y el bienestar de su familia.

Catalina Gómez y Carolina Cruz, al igual que su compañera de set, son muy devotas a la oración, sobre todo a la Virgen María, haciendo rosarios constantemente.