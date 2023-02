“Me emborrachó”: Marilyn Patiño narró que fue víctima de abuso sexual por parte de un actor

La reconocida actriz Marilyn Patiño, quien participó en producciones como ‘Sin tetas no hay paraíso’, ‘A mano limpia’, ‘La hipocondríaca’, ‘Escobar: el patrón del mal’ y ‘Oye bonita’, contó en entrevista a La Red Caracol, como fue víctima de abuso sexual por parte de un actor.

Patiño, contó en primer lugar que a sus 8 años, su mamá la dejaba en una casa del centro de Bogotá, para que fuera cuidada, una vez salía del colegio.

Fue en ese lugar, que un hombre la acosó sexualmente por primera vez, mientras se masturbaba delante de ella. “Yo veía un cuadro y veía un movimiento raro a través de él, pero yo no entendía. Y empecé a mirar y dije, ‘qué loco ese señor como se coge el pipí”.

Ella le contó a su mamá de este suceso, por lo que inmediatamente decidió no dejarla más en esta casa.

El siguiente hecho, dijo, ocurrió a sus 13 años, cuando un tío “pasó su mano por entre el toldillo y tocó uno de mis senos”.

Este acoso no paró a lo largo de 3 años, por lo que vivía con miedo cada vez que dormía o se iba a bañar.

Te puede interesar: CIDH condenó a Bolivia por caso de adolescente colombiana violada en su propia casa

“Me acuesto a dormir con ropa. Y empiezo a darme cuenta a los 16, que este señor me acosa por lo que tomo medidas: cuando él estaba en la casa, no me desvestía nunca dentro de la habitación; cuando iba al baño llevaba una toalla para ponerla encima de la puerta por si había una grieta y él pudiera ver”.

Fue en una madrugada, en que el señalado responsable llegó en estado de embriaguez y violentamente la expulsó de la casa. “A las 3 de la mañana salí a buscar un carro de mudanza que me llevara con mi cama a dónde mi abuela”.

El abuso sexual por parte de un actor

Marilyn Patiño pasó por varios trabajos en Cali. Sin embargo, cuando viajó a la ciudad de Bogotá para encontrar nuevas oportunidades en sus sueños como actriz, narró que un actor abusó de su poder y la violó.

“Él me recogió en un carro. Fuimos a un evento que no fue hasta tan tarde. Le dije que me llevara a mi casa porque me sentía muy mareada. Él siempre me estaba dando trago”.

En estado de indefensión y por ende sin consentimiento, aseguró que al otro día despertó sin su ropa y se dio cuenta que había sido abusada sexualmente por él.

“Traté mucho de acordarme cómo fue, pero no me acordaba de nada. Porque hasta vomitada amanecí y totalmente desnuda”.

Luego de sentir culpa, Marilyn decidió acudir al psicólogo para recibir atención “y me ayudó muchísimo”.

Sobre el proceso de denunciar, dijo que no lo hará, pues ha pasado muchos años. A pesar de ello, aprovechó para comunicarle a víctimas como ella, que sí lo hagan cuando lamentablemente pase.

Líneas de atención por violencias basadas en género

155: Orientación nacional a mujeres

141: ICBF

018000112137 o Whatsapp 3007551846 : Línea Púrpura

314 7709729 - 315 8942140: Sisma Mujer

123: línea de emergencia

122: Fiscalía